Жители Вильнюса уже могут подавать заявки на компенсацию за отопление

Как указали в Вильнюсском городском самоуправлении, желающие получить компенсацию за отопительный сезон 2024-2025 годов должны подать заявления до 30 апреля.

Предварительную сумму компенсации можно узнать, воспользовавшись калькулятором компенсации затрат на отопление жилья.

Компенсацию могут получить все лица, задекларировавшие место жительства в жилье или арендующие жилье, и соответствующие условиям, установленным Законом о денежной социальной поддержке малоимущих жителей.