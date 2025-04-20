Жители Вильнюса устали: они не считают нужным продолжать строительство Национального стадиона

44% опрошенных не считают, что строительство стадиона следует продолжать (1069 голосов). Однако 35 % (830 голосов) не согласны с ними и хотели бы, чтобы строительство продолжалось.
„Да, нам нужен Национальный футбольный стадион... Зачем эти обсуждения... Позор государству, позор такому Сейму - хотя их это не беспокоит... как будто у них на уме деньги, а не... тут даже говорить не о чем“, - пишут жители.
„Строительство было начато и должно быть закончено. Сквернялис снова вставляет палки в колеса, стадион давно следовало построить, но тогда он помешал, и теперь снова. Может быть, он хочет сделать в этом месте дорожку для себя?“, — читаем в комментариях.
Еще 17% респондентов (413 голосов) считают, что строительство должно продолжаться, но необходим новый проект и более крупный стадион. Еще 3% (94 голоса) вопрос показался неуместным“.
„Нам нужен только футбольный стадион (также для организации танцевальных фестивалей) и два футбольных поля для тренировок — и все. Никаких арен, конференц-центров, музеев и т. д. В общем, говорят о стадионе, но в головах мечтателей всего слишком много и слишком дорого“, — возмущаются жители.
„Следует реализовать новый проект примерно на 25 000 мест, отказавшись от всех школ и библиотек и построив только стадион“, — говорят люди.
Всего в опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 2406 жителей. Опрос проводился с понедельника 14 апреля по пятницу 18 апреля.
Правительство не должно способствовать реализации проекта Национального стадиона в Вильнюсе, считает спикер Сейма Саулюс Сквернялис. По его словам, проект окутан историями хищений и растраты средств, поэтому, подчеркивает бывший премьер-министр, многолетняя инициатива по строительству Национального стадиона в столице полностью дискредитирована.
Партия "Заря Немана" и ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис зарегистрировали проект постановления Сейма, в котором предлагается приостановить строительство Национального стадиона до проведения детальной экономической, юридической и финансовой оценки проекта.
Свое предложение они обосновывают изменившейся геополитической ситуацией, которая вынуждает Литву „в срочном порядке пересмотреть приоритеты государственного бюджета и направить дополнительные средства на оборону, охрану границ, военную готовность и укрепление гражданской обороны“.
В августе прошлого года Вильнюсский городской совет утвердил изменения в концессионном договоре комплекса — после изменения распределения рисков проект обойдется муниципалитету и государству в 155,1 млн. евро.
Планируется, что проект будет передан девелоперской компании Hanner. Ее владелец Арвидас Авулис заявил, что акции Venetus Capital, основного акционера концессионера стадиона — Вильнюсского многофункционального комплекса — будут выкуплены у BaltCap только после того, как будет решен вопрос с выводами Службы государственных закупок и изменения в контракте проекта будут одобрены Европейской комиссией.