Жители Вильнюса устали: они не считают нужным продолжать строительство Национального стадиона

В последнее время все чаще обсуждают вопрос о целесообразности продления строительства Национального стадиона в Вильнюсе. Стадион, строительство которого в Вильнюсе ведется уже более 30 лет, до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Жители Вильнюса не только больше не верят, что он когда-либо будет построен, но и не хотят продолжать его строительство, сообщает портал MadeinVilnius.