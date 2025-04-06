2025.04.06 11:00

Жители Вильнюса снова говорят "нет": на этот раз плате за "подготовку заказа"

 
ru.DELFI.lt
Senukai
Senukai
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Жители Вильнюса снова сопротивляются нововведениям, свидетельствуют данные опроса, проведенного MadeinVilnius.lt. В этом месяце покупатели заметили, что Senukai начал взимать „плату за подготовку заказа“ за товары, заказанные онлайн и полученные в магазине. Вполне вероятно, что в будущем все больше магазинов будут применять такую ​​комиссию.

Однако жители с этим не согласны. 67 % опрошенных (581 голос) считают, что это ростовщичество, поэтому они полностью не одобряют введение такой платы. Еще 22 % (193 голоса) говорят, что такая комиссия возможна, но тогда они будут заказывать товар в других интернет-магазинах.

„Пусть платят зарплату с безумной наценкой. Нашли, чем прикрыться“, — считают жители.

„Они уже итак зарабатывают деньги, когда люди совершают покупки в Интернете, а еще и другие цены заявляют“, — говорится в одном из комментариев.

Еще 7 % (63 голоса) считает, что такой налог необходим, так как необходимо платить за труд. 27 читателей не имели мнения по этому вопросу.

В опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 864 читателя. Опрос проводился с понедельника 31 марта по пятницу 4 апреля.

Комиссия торговой сети Senukai „за подготовку заказа“ распространяется на все товары, заказанные онлайн и полученные в пунктах выдачи магазинов. Независимо от цены, независимо от скидок, независимо от уровня карты лояльности, независимо от того, забирается ли товар самовывозом из магазина или осуществляется доставка. Размер данной платы составляет 0,38 евро.

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