Жители Вильнюса снова говорят "нет": на этот раз плате за "подготовку заказа"

Однако жители с этим не согласны. 67 % опрошенных (581 голос) считают, что это ростовщичество, поэтому они полностью не одобряют введение такой платы. Еще 22 % (193 голоса) говорят, что такая комиссия возможна, но тогда они будут заказывать товар в других интернет-магазинах.

„Пусть платят зарплату с безумной наценкой. Нашли, чем прикрыться“, — считают жители.

„Они уже итак зарабатывают деньги, когда люди совершают покупки в Интернете, а еще и другие цены заявляют“, — говорится в одном из комментариев.

Еще 7 % (63 голоса) считает, что такой налог необходим, так как необходимо платить за труд. 27 читателей не имели мнения по этому вопросу.