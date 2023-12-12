Жители Вильнюса шокированы ценами в Рождественском городке

Как идет торговля?



— Сколько здесь стоят варежки? Я бы хотела купить несколько, чтобы не отморозить руки.

— 15 евро, в зависимости от размера, — ответил продавец.

— Когда люди покупают чаще всего?

— Выходные традиционно проходят отлично. Люди покупают все, — говорит мужчина за прилавком.

— Сколько бы стоили эти варежки год назад?

— На один евро дешевле. Но в прошлом и позапрошлом году люди просто брали их и не торговались. Но в этом году покупалели стоят дольше, проверяют и примеряют каждую варежку, советуются, спрашивают у друзей. И только потом покупают, — говорит продавец.







Прохожие высказали свое мнение о елке и ценах в новогоднем городке

— Нормальная елка, нормальные игрушки. Я еще не была в Рождественском городке. Думаю, ничего не буду покупать, просто осмотрюсь. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Насчет цен не могу сказать — еще не видела. Я где-то читала, что чашка кофе стоит 7 евро, так что, может быть, мне это и не нужно, спасибо, — ответила одна из собеседниц в городе.