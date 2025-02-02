Жители Вильнюса считают, что Варшава должна стать примером для литовской столицы

14 % (129 голосов) опрошенных считают, что это должна быть Варшава. Еще 125 жителей Вильнюса считают, что Хельсинки должен стать для нас примером. 12 % респондентов (109 голосов) говорят, что лучшим примером для нас является столица Швеции Стокгольм. А остальные 132 респондента говорят, что это, должен быть, какой-то другой город, но не уточняют, какой именно.
„Варшава тоже хороша, но она все равно больше. Хельсинки — очень уютный и современный город, образец для подражания. У них можно поучиться большему, чем слепому копированию инфраструктуры и городских решений городов, в которых не бывает снега“, — пишут жители.
11 % (97 голосов) опрошенных считают, что Амстердам является образцовым городом для Вильнюса. Еще 82 голоса достались Праге, 40 — Берлину и только 25 голосов — Лондону. В конце списка оказались Лиссабон (21 голос), Париж (20 голосов), Рим (17 голосов) и Брюссель (14 голосов). Мадрид замкнул список, набрав 13 голосов.
„Если говорить о преобразовании промышленных районов города, решении транспортных проблем и предложении культуры и развлечений — это, безусловно, Лондон“, — пишут в комментариях.
Еще 96 человек посчитали этот вопрос неактуальным.
Всего в опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 920 жителей. Опрос проводился с понедельника 27 января по пятницу 31 января.
По официальным данным, в этом году Вильнюс обогнал Ригу. Хотя, по данным самоуправления, Центра регистров и территориальной больничной кассы, Вильнюс давно должен был обогнать соседнюю столицу, по данным Государственного агентства данных это произошло только в 2025 году.
По данным литовской статистики, в 2025 году в Вильнюсе будет проживать 607 404 человека, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Между тем, в прошлом году численность населения Риги достигла 605 273 человек.
Учитывая, что население Риги с каждым годом уменьшается (в 2023 году в городе проживало 609 489 человек), в этом году население Риги может сократиться еще больше. Это означает, что Вильнюс официально станет крупнейшим городом в странах Балтии по численности населения.