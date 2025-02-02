Жители Вильнюса считают, что Варшава должна стать примером для литовской столицы

14 % (129 голосов) опрошенных считают, что это должна быть Варшава. Еще 125 жителей Вильнюса считают, что Хельсинки должен стать для нас примером. 12 % респондентов (109 голосов) говорят, что лучшим примером для нас является столица Швеции Стокгольм. А остальные 132 респондента говорят, что это, должен быть, какой-то другой город, но не уточняют, какой именно.

„Варшава тоже хороша, но она все равно больше. Хельсинки — очень уютный и современный город, образец для подражания. У них можно поучиться большему, чем слепому копированию инфраструктуры и городских решений городов, в которых не бывает снега“, — пишут жители.