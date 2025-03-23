Жители Вильнюса против перевода часов: подавляющее большинство за отмену

92 % опрошенных (3086 голосов) заявили, что больше не хотят переводить стрелки часов вперед или назад.
„Только за летнее время! Осенью, когда темнеет все раньше и раньше, это полная чушь — переводить часы на целый час назад и таким образом сделать сумерки еще более ранними!“ — пишут жители.
„Если это значит, что мы останемся на летнем времени, то, очевидно, мы прекратим переводить часы. Однако если бы выбор был между постоянным зимним временем и переводом, то я бы остановился на переводе часов. Вечера были бы длиннее еще более полугода. И в любом случае, это экономит энергию. Особенно, когда дни не очень длинные. Когда включать электричество в 7 часов или в 8 часов вечера“, — читаем мы в комментариях.
Всего 7 % (229 голосов) респондентов заявили, что их все устраивает в нынешнем виде, поэтому они не хотят отказываться от перевода часов. Еще 1 % (96 голосов) не имели мнения по данному вопросу.
„О переводе часов. Хотим обратить внимание на то, почему никто не смотрит и не принимает во внимание животных, у них есть чувство, когда вставать или есть. Это огромная проблема — приучать их к переводу часов назад. Потому что мы спешим на работу, и им этого не объяснишь. Я очень негативно отношусь к переводу часов, потому что это не приносит пользы ни людям, ни животным, а только вредит“, — комментируют жители.
Опрос MadeinVilnius.lt проводился с понедельника 17 марта по пятницу 21 марта. В опросе приняли участие 3411 жителей.
Часы переводятся, чтобы лучше использовать дневной свет и тем самым экономить электроэнергию. Однако в последние годы все чаще возникают споры о целесообразности перевода часов, поскольку некоторые исследования показывают, что экономия энергии минимальна, а перевод часов может негативно сказаться на здоровье и благополучии людей.
В 2019 году Европейский парламент одобрил предложение об отказе от сезонного перевода часов, однако окончательное решение пока не принято, поскольку государства-члены не договорились о том, какое время — летнее или зимнее — оставить постоянным. Таким образом, перевод часов продолжится и в 2025 году.