Жители Вильнюса против перевода часов: подавляющее большинство за отмену

В Литве, как и во многих европейских странах, часы переводят дважды в год — на летнее и зимнее время. В 2025 году переход на летнее время произойдет в ночь с 29 на 30 марта. В это время, в 3.00 утра, часы необходимо будет перевести на один час вперед, т.е. с 3.00 на 4.00 часа. В результате мы будем спать на один час меньше. Решение об отмене перевода часов пока не принято. Портал MadeinVilnius спросил, что думают по этому поводу жители Вильнюса.