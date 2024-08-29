2024.08.29 15:08

Жители Вильнюса приглашаются на курсы по управлению дронами

 
Elta
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Жители Вильнюса приглашаются на курсы по управлению дронами
Жители Вильнюса приглашаются на курсы по управлению дронами
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

С сентября жители столицы приглашаются на курсы по управлению дронами.

Как сообщили в Вильнюсской мэрии, с сентября, на тренировочной площадке для обучения управлению дронами площадью 90 акров, открытой в августе на Шешкинских холмах, школьники смогут посещать кружки по управлению дронами, а взрослые смогут зарегистрироваться на курсы по управлению дронами.

По словам муниципалитета, на занятиях дети, молодежь и взрослые получат возможность теоретически и практически ознакомиться с технологиями и возможностями дронов, а также научиться ими управлять.

Как указано в сообщении, аккредитованные неформальные программы обучения управлению дронами в Вильнюсе будут предоставлять пять поставщиков: Столичный детско-юношеский центр (Hobiverse), общественное учреждение Центр инновационного образования, Компьютерная школа Натальи Казаковой, общественное учреждение Mokslo šviesa и общественное учреждение CodeAcademy Kids.

На эти программы столичная мэрия выделит двойную корзину в размере 50 евро, предназначающуюся учащимся 1–12 классов.

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