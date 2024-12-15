Жители Вильнюса почти единогласно решили, что будут делать, если получат по 1 000 евро ежемесячно

Почти 43 проц. (605 голосов) сказали, что в таком случае они не стали бы дальше ходить на работу, потому что работа есть работа. Еще 31 проц. опрошенных (431 голос) заявили, что если бы они получали столько, то точно не пошли бы на работу. 16 проц. респондентов (217 голосов) задумались бы об уходе с работы.
„Лично я нет. И вообще, это зависит от того, сколько ты зарабатываешь“, - пишут вильнюсцы.
„Я бы еще поработал. Потому что работать - почетно, а не сидеть на шее государства и получать выплаты“, - говорят другие.
„Конечно, я бы продолжил работать. На 1000 евро в Вильнюсе едва проживешь“, - комментируют жители.
Для остальных 10 проц. читателей вопрос (139 голосов) оказался неактуальным.
В опросе MadeinVilnius.lt приняли участие 1392 читателя. Опрос проходил с понедельника, 9 декабря по пятницу, 13 декабря.
Специалисты по кадрам уверяют, что такой перерыв – это нормально. Однако Служба занятости предупреждает, что у безработных есть не только права, но и обязанности, и если они их не выполнят, то могут лишиться льгот.
По данным Фонда социального страхования Содры, самое большое пособие по безработице составляет более 1 тыс. евро. Пособия получают те неработающие, кто состоит на учете в Службе занятости.