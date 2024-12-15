Жители Вильнюса почти единогласно решили, что будут делать, если получат по 1 000 евро ежемесячно

Почти 43 проц. (605 голосов) сказали, что в таком случае они не стали бы дальше ходить на работу, потому что работа есть работа. Еще 31 проц. опрошенных (431 голос) заявили, что если бы они получали столько, то точно не пошли бы на работу. 16 проц. респондентов (217 голосов) задумались бы об уходе с работы.

„Лично я нет. И вообще, это зависит от того, сколько ты зарабатываешь“, - пишут вильнюсцы.

„Я бы еще поработал. Потому что работать - почетно, а не сидеть на шее государства и получать выплаты“, - говорят другие.

„Конечно, я бы продолжил работать. На 1000 евро в Вильнюсе едва проживешь“, - комментируют жители.

Для остальных 10 проц. читателей вопрос (139 голосов) оказался неактуальным.