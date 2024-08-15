Жители Вильнюса не выдерживают и вызывают полицию: ночью дорожники не дают им спать

Жители говорят, что никаких предупреждений не было, а ремонтные работы под окнами неожиданно начались в час ночи, когда все уже спали.

Жительница Вильнюса Урте, проснувшись ранним утром от сильного шума, вибраций и проникающей через вентиляционные отверстия строительной пыли, увидела активно работающих дорожных рабочих.

„Сначала мы не поняли, что происходит. Я подумала, может быть, уже утро, может быть начинают чистить тротуары. Подумали, ну ничего, пятый, шестой час, уже можно вставать“, — говорит Урте.

Однако было не утро, а середина ночи. Урте говорит, что сначала она ждала, пока шум утихнет. Поняв, что ничего не меняется, Урте позвонила в полицию.