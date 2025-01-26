Жители Вильнюса не будут пользоваться общественным транспортом, и причина тому — рост цен на билеты

Вильнюс планирует повысить цены на билеты на общественный транспорт: одноразовые билеты подорожают почти вдвое, а проездные на определенный срок — на десятки евро. Цены на билеты не пересматривались с 2013 года, и это самая большая ошибка компании, поскольку инфляция и введение евро давно должны были скорректировать цены на проезд. Однако это произойдет только сейчас, и цены придется существенно поднять. Жители Вильнюса обещают отказаться от общественного транспорта, пишет портал MadeinVilnius.