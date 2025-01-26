Жители Вильнюса не будут пользоваться общественным транспортом, и причина тому — рост цен на билеты

40 % опрошенных (522 голоса) говорят, что если билеты подорожают, они вернутся к поездкам на собственном автомобиле. Еще 25 % (325 голосов) говорят, что вообще не будут пользоваться общественным транспортом.
„Цены на общественный транспорт необходимо немного повышать ежегодно, а не раз в 5 лет. Работа ответственных за ценообразование очень плохая“, — жалуются жители.
„Я бы заплатил как минимум в три-четыре раза больше, если бы в Вильнюсе, наконец, появился нормальный общественный транспорт — хороший, быстрый, чистый, комфортный, с хорошо оплачиваемыми водителями“, — говорят другие.
„Обидно, что над жителями Вильнюса до сих пор просто издеваются, возят их на троллейбусах, которым, наверное, почти 40 лет, и повышают цену за это удовольствие вдвое“, — отмечают горожане.
24 % (321 голос) говорят, что продолжат пользоваться общественным транспортом, потому что у них просто нет другого выбора. 7 % жителей выберут более экологичный способ передвижения (90 голосов), так как стоимость поездки не влияет на их выбор.
„Это все равно будет дешевле, чем такси или автомобиль + плата за парковку, поэтому я продолжу пользоваться общественным транспортом так же часто, как и раньше (редко). Было бы неплохо, если бы с ростом цен на билеты улучшилось и качество обслуживания, но особых надежд у меня нет...“, — пишут жители.
Для 4 % опрошенных этот вопрос оказался неактуальным.
Напоминаем, что стоимость разового 30-минутного билета предлагается увеличить с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро.
По данным муниципалитета, цены будут повышены для того, чтобы направить дополнительные собранные средства на повышение качества и развитие услуг общественного транспорта, предоставляемых в столице.
Акция протеста против планов Вильнюсского городского самоуправления повысить цены на билеты на общественный транспорт пройдет в Вильнюсе на площади Европы. Организаторами акции, которая состоится в полдень 29 января, выступают движение по борьбе с климатическим кризисом Fridays for Future и профсоюз 1 мая