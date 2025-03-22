2025.03.22 07:04

Жители в ужасе: в запрещенное время уничтожают гнезда охраняемых птиц

 
ru.DELFI.lt
Kovų lizdai
Kovų lizdai
ФОТО: Deividas Makavičius

В каунасском парке Спокойствия идет „война“ – уничтожают гнезда грачей. Жители обращают внимание на то, что с 1 марта по 30 июня это делать запрещено.

Об уничтожении гнезд порталу Kas vyksta Kaune сообщила жительница города, которая сказала, что это повторяется едва ли не каждый год.

Об уничтожении гнезд грачей сообщили и в группе Литовского товарищества орнитологов на Facebook.

„Я знаю, что с 1 марта гнезда разрушать нельзя. Почему люди там фотографируют происходящее, но не звонят, не просят о помощи???“ – интересовалась женщина, которая призвала сообщить об этом по номеру 112.

Мужчина, поделившийся фотографией, пытался говорить с рабочими.

Kovai medyje

„Мне сказали, что это распоряжение муниципалитета“, – сказал он.

Инспекторы Департамента охраны природы ежегодно получают информацию о нелегальном уничтожении гнезд грачей в запрещенный период с 1 марта по 30 июня. .

Коме того, для таких работ нужно получить выводы департамента. Департамент напомнил, что грачи находятся под охраной, поэтому нельзя разрушать их гнезда, наносить вред яйцам, мешать птицам гнездиться.

Kovas

Департамент напоминает, что о нарушениях надо информировать по номеру 112. Фотографии и информацию можно присылать по эл. почте info@aad.am.lt.

Через несколько часов на жалобы в фейсбуке ответил и мунициалитет.

Kovas ant sniego

„Ведется регулирование численности врановых, сокращение популяции, это делают несколько лет подряд“, – сказал представитель Каунасского муниципалитета Сваюнас Урбонавичюс.

Он уверяет, что работы согласованы с соответствующими ведомствами – разрешено провести работы до 23 марта.

Министерство охраны окружающей среды и ЛТО предлагают вместо таких жестоких мер осенью и зимой проводить обрезку деревьев, как это делают во всем мире.

В Литве популяция гнездящихся грачей за 30 лет сократилась больше чем в два раза. Основная причина - уничтожение колоний, нередко при этом из гнезд выбрасывают яйца птиц или птенцов.

„3 марта Каунасский муниципалитет обратился в Департамент охраны природы с просьбой разрешить регулирование популяции грачей и серых ворон. В просьбе было указано, что муниципалитет получает жалобы в связи с шумом, который производят врановые. Особенно это актуально в каунасском парке Спокойствия.

Цель регулирования: сокращение популяции грачей и серых ворон, снижение уровня шума в городе и загрязнения, обеспечение здоровья и безопасности людей.

Kovai yra protingi paukščiai

Департамент разрешил регулирование популяций этих птиц в указанном месте с 10 по 23 марта 2025 года“, – сказано в комментарии департамента.

На вопрос, какой ущерб будет нанесен популяции грачей, если гнезда уничтожат весной, ответ был таким: „С я марта по 30 июня эти птицы высиживают яйца и воспитывают птенцов, поэтому намеренное разрушение гнезд весной (и в июне) может нанести вред птенцам. Если гнездо разорено без разрешения, то придется заплатить 50,34 евро за одно гнездо“.

Правда, еще в 2021 г Департамент просил муниципалитеты даже после получения разрешений не уничтожать этих птиц и их гнездовья.

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