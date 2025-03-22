Жители в ужасе: в запрещенное время уничтожают гнезда охраняемых птиц

Об уничтожении гнезд порталу Kas vyksta Kaune сообщила жительница города, которая сказала, что это повторяется едва ли не каждый год.

Об уничтожении гнезд грачей сообщили и в группе Литовского товарищества орнитологов на Facebook.

„Я знаю, что с 1 марта гнезда разрушать нельзя. Почему люди там фотографируют происходящее, но не звонят, не просят о помощи???“ – интересовалась женщина, которая призвала сообщить об этом по номеру 112.

Мужчина, поделившийся фотографией, пытался говорить с рабочими.

„Мне сказали, что это распоряжение муниципалитета“, – сказал он.