2024.07.08 12:06

Жители удивлены: улица Слушку открыта для движения, но велодорожка не заасфальтирована

 
ru.DELFI.lt
Dviračių takas Sluškų gatvėje
Dviračių takas Sluškų gatvėje
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Реконструкция улицы Слушку в столице должна была изменить фукнциональность этого места. Это должна была быть первая в Вильнюсе велосипедная улица. Она уже открыта, но... велодорожки нет. Сейчас велосипедисты могут ездить только по гравийной дорожке, пишет портал madeinvilnius.lt.

Выяснилось, что не все работы завершены. Велодорожку пока не асфальтировали, но другие участники движения уже могут ходить по этой улице. Велодорожку заасфальтируют позже, однако велосипедисты и сейчас могут там ездить.

„Раньше этот участок был закрыт, поскольку жители, которые ходили по ул. Слушку в сквер оказывались бы на стройплощадке, сейчас работы сделаны, риска нет, жители могут пользоваться этой дорожкой. Конечно, не все работы завершены, поэтому пока не все удобно, но работы идут“, – пояснил представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Значит, гравийной велодорожка будет не всегда, ее заасфальтируют.

Грубинскас сказал, что набережную от сквера Братьев Вилейшисов до Зеленого моста приведут в порядок до лета 2025 года.

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