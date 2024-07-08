Жители удивлены: улица Слушку открыта для движения, но велодорожка не заасфальтирована

Выяснилось, что не все работы завершены. Велодорожку пока не асфальтировали, но другие участники движения уже могут ходить по этой улице. Велодорожку заасфальтируют позже, однако велосипедисты и сейчас могут там ездить.

„Раньше этот участок был закрыт, поскольку жители, которые ходили по ул. Слушку в сквер оказывались бы на стройплощадке, сейчас работы сделаны, риска нет, жители могут пользоваться этой дорожкой. Конечно, не все работы завершены, поэтому пока не все удобно, но работы идут“, – пояснил представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Значит, гравийной велодорожка будет не всегда, ее заасфальтируют.