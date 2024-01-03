Жители стран Балтии потратили 102 млн евро на рождественские подарки

По данным "Paysera", корзина покупок в этот период составила 63 евро, что немного больше, чем средний показатель в 61 евро, зафиксированный за тот же период в 2022 году. Когда покупатели не оплачивали покупки сразу, а выбирали лизинг или способ оплаты "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL), стоимость корзины покупок была значительно больше – средняя сумма покупки в кредит достигла 460 евро.
По словам М. Планчюнаса, интенсивный темп рождественских покупок утих только в последний день перед Рождеством.
"В Сочельник, когда многие люди приготовили подарки себе и своим близким, объем покупок, исчисляемый в евро, был на 61 % ниже по сравнению со среднедневным показателем предрождественского периода", — добавляет он.
Между Черной пятницей и Сочельником на онлайн-торговых площадках, обслуживаемых компанией, покупатели оплатили в общей сложности 1,6 млн. корзин покупок, что на 19 % больше, чем за предыдущие 30 дней.