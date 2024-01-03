Жители стран Балтии потратили 102 млн евро на рождественские подарки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prieššventinis galvos skausmas
Prieššventinis galvos skausmas
ФОТО: Shutterstock

"Paysera" подсчитала, что с Черной пятницы до Сочельника, в самый интенсивный период покупок рождественских подарков, в интернет-магазинах и на сайтах услуг покупатели стран Балтии совершили покупки на 102 млн. евро. По сравнению с предыдущим месяцем, сумма, потраченная онлайн на товары в этот период, увеличилась на 16 % или 19 млн. евро.

По данным "Paysera", корзина покупок в этот период составила 63 евро, что немного больше, чем средний показатель в 61 евро, зафиксированный за тот же период в 2022 году. Когда покупатели не оплачивали покупки сразу, а выбирали лизинг или способ оплаты "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL), стоимость корзины покупок была значительно больше – средняя сумма покупки в кредит достигла 460 евро.

"Изучение торговых данных показывает, что, исключая выходные "Черной пятницы", больше всего денег онлайн было потрачено в третью неделю декабря – 24 млн. евро. На той же неделе был достигнут и рекорд декабря 2023 года – 11 декабря общая сумма покупок на 52 % превысила средний показатель декабрьского дня", — говорит генеральный директор "Paysera" Мариюс Планчюнас.
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По словам М. Планчюнаса, интенсивный темп рождественских покупок утих только в последний день перед Рождеством.

"В Сочельник, когда многие люди приготовили подарки себе и своим близким, объем покупок, исчисляемый в евро, был на 61 % ниже по сравнению со среднедневным показателем предрождественского периода", — добавляет он.

Между Черной пятницей и Сочельником на онлайн-торговых площадках, обслуживаемых компанией, покупатели оплатили в общей сложности 1,6 млн. корзин покупок, что на 19 % больше, чем за предыдущие 30 дней.

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