2024.12.18 17:06

Жители стояли в огромных очередях за бесплатными еловыми лапами

 
ru.DELFI.lt
Miškininkų akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“
Miškininkų akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“
ФОТО: Guillaume Brennan | Delfi

В среду в Литве проходила акция „Принеси Рождество в свой дом“, во время которой лесничие бесплатно раздавали еловые лапы и сосновые ветки. В Вильнюсе в очереди стояло множество людей.

Государственное лесничество сообщало, что акция пройдет в 65 населенных пунктах Литвы.

В Вильнюсе еловые лапы раздавали на Кафедральной площади. За лапами пришло очень много людей.

Miškininkų akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“

„Приглашаем всех взять пахнущие лесом и Рождеством еловые лапы в свой дом. Еловые лапы - символ устойчивости и ответственности. Я рад, что акция, которая проводится почти 20 лет, пользуется популярностью среди жителей“, – сказал гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре.

Miškininkų akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“

Акцию впервые 18 лет назад провели шяуляйские лесничие. В 2023 году жителям раздали больше 100 000 лап.

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