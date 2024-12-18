Жители стояли в огромных очередях за бесплатными еловыми лапами

Государственное лесничество сообщало, что акция пройдет в 65 населенных пунктах Литвы.

В Вильнюсе еловые лапы раздавали на Кафедральной площади. За лапами пришло очень много людей.

„Приглашаем всех взять пахнущие лесом и Рождеством еловые лапы в свой дом. Еловые лапы - символ устойчивости и ответственности. Я рад, что акция, которая проводится почти 20 лет, пользуется популярностью среди жителей“, – сказал гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре.