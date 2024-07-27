Жители столицы обеспокоены – не вырастут ли рядом с оживленной улицей вместо Impuls многоквартирные дома?

На сайте администрации Вильнюсского городского самоуправления опубликована информация о том, что компания „Sporto klubų Investmentijos“ инициировала корректировку детальной планировки на пересечении улиц Жирмунай и Карейвю. Целью изменений, как указано в опубликованном документе, является формирование перемежающихся участков свободной государственной земли, обеспечение их связи с земельным участком по ул. Карейвю, 14, образуя таким образом один общий земельный участок.
Более подробно эти изменения будут представлены 29 июля в 17 часов в самоуправлении на встрече с жителями. Последние уже начали обсуждение в группах в Facebook. „Может быть, у кого-то есть больше информации, что здесь пытаются сделать, что даже собрание объявляют?“, — написала одна из участниц обсуждения.
Комментируя свой пост, другая участница группы предположила, что на этом месте будут строить многоквартирные дома, а находящегося там спортивного клуба Impuls может уже и не будет. Еще несколько человек написали, что „нужно протестовать против изменений“ и что они „согласятся только в том случае, если пересечение улиц Карейвю и Жирмунай будет трехполосным в обе стороны“. Так что же на самом деле планируется на этом месте?
Хотят построить жилые дома разной этажности
Камиле Сакалаускайте, руководитель по маркетингу и продажам компании „Sporto klubu Investmentijos“, которая инициировала изменения, подтвердила Delfi, что компания владеет земельным участком и частью зданий, расположенных на участке по ул. Карейвю, 14. В настоящее время, по ее словам, проходит только начальный этап желаемых изменений - процедура информирования общественности относительно подготовки документов территориального планирования.
Согласно первоначальным решениям, которые еще могут быть пересмотрены, планируется строительство комплекса многоквартирных жилых домов разной этажности. Они будут соединены торговыми помещениями на первом этаже. Когда ее спросили, как это повлияет на деятельность предприятий на объекте, в том числе и спортивного клуба Impuls, она ответила, что нынешние арендаторы не пострадают, а их существующие договоры аренды, включая спортивный клуб, останутся в полной силе.
Правда, на какое-то время договоры заключены, она не уточнила, мотивируя это конфиденциальной информацией, но заверила, что связь с арендаторами зданий, принадлежащих компании, поддерживается постоянно. „Договоры арендаторов будут действовать до тех пор, пока не будут заключены отдельные соглашения. На данный момент вопросы документов территориального планирования решаются и обнародуются, а дальнейшие решения по зданиям будут представлены на следующих этапах информирования общественности, а также другая информация, касающаяся арендаторов“, - сказала К. Сакалаускайте.
Impuls: готовимся к осеннему сезону
В свою очередь, руководитель по маркетингу Impuls Грета Жудите рассказала Delfi, что с владельцами здания поддерживается постоянная связь, их идеи известны, но никаких конкретных действий или решений не планируется.
„Деятельность клуба основана на действующем долгосрочном договоре аренды, поэтому без каких-либо изменений мы сейчас усиленно готовимся к предстоящему новому осеннему сезону и ждем клиентов“, - сказала Г. Жудите. Грета Радзявичене, руководитель сети спортивных клубов Impuls LTU, также не раскрыла Delfi, насколько предусмотрен срок действия существующих контрактов.
Муниципалитет: на снос зданий потребуются разрешения
По словам представителя Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюса Грубинскаса, процесс корректировки детального плана осуществляется публично, собственники участков, зданий, помещений и другого имущества информируются о планируемых изменениях в порядке, предусмотренном в правовых актах.
Однако корректировка детального плана не дает права строить новые или сносить существующие здания. „Для этого должны быть подготовлены отдельные проекты, проведено информирование общественности, необходимо получить разрешения на строительство“, - сообщил о процедуре Г.Грубинскас.