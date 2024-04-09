Жители сообщают о покрытых пылью автомобилях: откуда пыль и когда нужно бить в набат

Жительница Вильнюса во вторник утром обнаружила, что ее автомобиль покрыт слоем красноватой пыли.
По словам заведующей отделом по оценке качества воздуха Агентства по охране окружающей среды Вилмы Бимбайте, это может быть пыльца, поскольку сейчас ее концентрация в воздухе достигла пика.
"Цветут березы, другие растения, на самом деле очень высокая концентрация пыльцы, она тяжелая, оседает на поверхности, заметна как желтоватый слой. В основном речь идет именно о пыльце, есть в воздухе и пыль, твердые частицы, возможно, какая-то часть пыли из Сахары, но ее немного. Что мы видим по данным о качестве воздуха, концентрация твердых частиц средняя, небольшая, опасности для здоровья людей нет, поэтому и опасности нет", – сказала Бимбайте.
По ее словам, пыль несет, но не в таком количестве, чтобы она таким слоем оседала на автомобилях.
"Я думаю, это пыльца, обычные загрязнения и пыль из Сахары", - сказала специалист.
По словам Бимбайте, пока людям не нужны какие-то дополнительные меры защиты, пока концентрация твердых частиц безопасная: "Пыльца наблюдается чаще, чем KD10, она попадает в организм через нос, аллергики ее чувствуют, а здоровым людям она не вредит".
Похожая ситуация была накануне и в Пакруойском районе.
Специалисты "Погоды и климата в Литве" на сообщения жителей ответили так: "На самом деле в воздухе много пыльцы (особенно березовой). Аллергикам можно только посочувствовать. В Алитусе пыльца толстым слоем покрывает автомобили".