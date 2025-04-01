Жители собрались у посольства США в Вильнюсе, чтобы почтить память погибших американских солдат

„Операция продолжается. Как сказала наш министр обороны, мы не остановимся, пока наши солдаты не вернутся домой. И Литва очень, очень помогает в этом. Мы очень благодарны за предоставленные Литвой возможности. Мы чувствуем себя своими, что является прекрасным свидетельством нашего партнерства“, - сказала на мероприятии посол США в Литве Кара Макдональд.
Как сообщалось, в понедельник Командование армии США в Европе и Африке объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских солдат. Как указывают представители ВС США, поиски четвертого пропавшего солдата продолжаются.
Напомним, что 25 марта поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.