Жители собрались у посольства США в Вильнюсе, чтобы почтить память погибших американских солдат

„Операция продолжается. Как сказала наш министр обороны, мы не остановимся, пока наши солдаты не вернутся домой. И Литва очень, очень помогает в этом. Мы очень благодарны за предоставленные Литвой возможности. Мы чувствуем себя своими, что является прекрасным свидетельством нашего партнерства“, - сказала на мероприятии посол США в Литве Кара Макдональд.