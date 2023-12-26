Жители считают, что национальный стадион появится через 50 лет

Жители настроены скептически. Больше 43% (1182 респондентов) считают, что, быть может, через 50 лет в Вильнюсе и появится такой объект. Еще 34% (932 человек) не верят, что в Шешкине будет построен стадион.

"На эти миллионы могли бы украсить микрорайоны, отремонтировать тротуары, дороги, зачем стадион? Все равно у нас нет сильных футбольных команд, лучше уж красивый парк в том месте", – писали жители.

Всего 16% (423 человека) все еще верят в строительство Национального стадиона в Шешкине.

Еще 7% участников опроса (184 человека) сказали, что этот вопрос неактуален.

MadeinVilnius.lt провел опрос с 18 до 22 декабря. В нем участвовал 2721 респондент.

Уполномоченный представитель концессионера Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas Лукас Каваляускас сказал, что по договору с муниципалитетом и Министерством науки, образования и спорта сейчас согласовывают вопросы индексации цен.