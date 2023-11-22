Жители могут вернуть себе до 300 евро: воспользуйтесь льготой

 
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Piniginė, eurai
Piniginė, eurai
ФОТО: Shutterstock
Приближается конец года, финансовые эксперты призывают посмотреть, как в 2023 году они копили деньги: пересмотреть накопленные средства, заново оценить, отвечает ли откладываемая сумма финансовым целям. Специалисты также отмечают, что люди, откладывающие деньги в фондах III ступени и в инвестиционных фондах, должны помнить о помощи государства, которая им полагается.

По словам представителя SEB investicijų valdymas Паулюса Кабялиса, периодический пересмотр личных финансов должен стать привычкой у жителей. Это следует делать раз в год.

"Люди по-разному откладывают деньги на будущее: отличаются и цели, доходы, суммы, которые они могут отложить. С другой стороны, за год положение и потребности могут измениться. Поэтому в конце года надо найти время и пересмотреть результаты работы фондов и дальнейшие возможности накопления", – сказал Кабялис.

Чтобы скопить больше и быстрее, жители могут воспользоваться льготой государства. С 2023 года люди, которые переводят в фонды третьей ступени, по договору об инвестиционном страховании или больше 3% в фонды второй ступени могут получить льготу подоходного налога и вернуть в 2024 году до 300 евро.

"Льгота подоходного налога – особенно полезна для тех, кто копит деньги на будущее. Данные нашего опроса показывают, что люди оценивают такую возможность для увеличения сбережений: 17% респондентов дополнительно инвестируют эту сумму, еще 23% откладывают", – сказал Кабялис.

По подсчетам экспертов SEB investicijų valdymаs, если переводить в фонды третьей ступени по 125 евро в месяц (максимальная сумма, с которой считают льготный ПН), то при декларации доходов можно вернуть до 300 евро (20% от внесенных 1500 евро).

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