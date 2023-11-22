Жители могут вернуть себе до 300 евро: воспользуйтесь льготой

По словам представителя SEB investicijų valdymas Паулюса Кабялиса, периодический пересмотр личных финансов должен стать привычкой у жителей. Это следует делать раз в год.

"Люди по-разному откладывают деньги на будущее: отличаются и цели, доходы, суммы, которые они могут отложить. С другой стороны, за год положение и потребности могут измениться. Поэтому в конце года надо найти время и пересмотреть результаты работы фондов и дальнейшие возможности накопления", – сказал Кабялис.

Чтобы скопить больше и быстрее, жители могут воспользоваться льготой государства. С 2023 года люди, которые переводят в фонды третьей ступени, по договору об инвестиционном страховании или больше 3% в фонды второй ступени могут получить льготу подоходного налога и вернуть в 2024 году до 300 евро.