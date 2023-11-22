Жители могут вернуть себе до 300 евро: воспользуйтесь льготой

По словам представителя SEB investicijų valdymas Паулюса Кабялиса, периодический пересмотр личных финансов должен стать привычкой у жителей. Это следует делать раз в год.
"Люди по-разному откладывают деньги на будущее: отличаются и цели, доходы, суммы, которые они могут отложить. С другой стороны, за год положение и потребности могут измениться. Поэтому в конце года надо найти время и пересмотреть результаты работы фондов и дальнейшие возможности накопления", – сказал Кабялис.
Чтобы скопить больше и быстрее, жители могут воспользоваться льготой государства. С 2023 года люди, которые переводят в фонды третьей ступени, по договору об инвестиционном страховании или больше 3% в фонды второй ступени могут получить льготу подоходного налога и вернуть в 2024 году до 300 евро.
"Льгота подоходного налога – особенно полезна для тех, кто копит деньги на будущее. Данные нашего опроса показывают, что люди оценивают такую возможность для увеличения сбережений: 17% респондентов дополнительно инвестируют эту сумму, еще 23% откладывают", – сказал Кабялис.
По подсчетам экспертов SEB investicijų valdymаs, если переводить в фонды третьей ступени по 125 евро в месяц (максимальная сумма, с которой считают льготный ПН), то при декларации доходов можно вернуть до 300 евро (20% от внесенных 1500 евро).