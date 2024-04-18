Жители могут приобрести конфискованные вещи, в том числе и драгоценности

Канцлер ГНИ Дайнюс Ясюлис сказал, что конфискуют не только драгоценности, но и другие товары. Люди надеются, что такие вещи государство продаст по более низким ценам, однако, по словам Ясюлиса, цены устанавливают с помощью специалистов.

"Стоимость драгоценностей устанавливает Литовская пробирная палата. Изъятые решением суда драгоценности мы передаем в Литовскую пробирную палату, она устанавливает цену, по этой цене наш партнер реализует товары", – рассказал он.

По словам Ясюлиса, сейчас на рынок уже попали конфискованные товары на сумму 31 000 евро.

"В 2023 году за счет продажи таких товаров мы выручили 7500 евро", – сказал канцлер.

Товары бывают разные. "От колец , цепочек до других ювелирных изделий из драгметаллов и с драгоценными камнями", – прибавил он.