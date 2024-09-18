Жители Литвы все хуже оценивают состояние дорог страны

Число граждан, считающих, что финансирование, выделяемое на содержание дорог Литвы, является недостаточным, не уменьшается третий год подряд.
Опрос показал, что жители оценивают качество дорог как удовлетворительное, но хуже, чем раньше. 39 проц. опрошенных оценивают качество литовских дорог как удовлетворительное, остальные разделились на два лагеря: отличное, очень хорошее или хорошее (30 проц.) или плохое и очень плохое (31 проц.). Положительные оценки чаще дают женщины и респонденты с высшим образованием. Удовлетворительные – жители крупных городов и районных центров.
Год назад литовские дороги оценивались более благосклонно: 40 проц. ответили, что оценивают их удовлетворительно, 45 проц. – положительно, 15 проц. - отрицательно. Два года назад оценка также была несколько лучше, чем в этом году: 41 проц. оценили состояние дорог удовлетворительно, 35 проц. – положительно и 24 проц. – отрицательно.
Литовцы называют строительство и ремонт дорог одной из десяти наиболее актуальных проблем страны. Она стоит в ряду, по мнению жителей, более острых проблем, таких как система здравоохранения, уровень жизни населения, цены на товары первой необходимости и коммунальные услуги, пенсионная система, национальная безопасность, коррупция и энергетическая независимость страны, а также компетентность политиков, управляющих страной.
Основной проблемой дорог государственного значения (внегородских) литовцы называют изношенные, неотремонтированные, необновленные дороги (66 проц. респондентов). Эта же проблема была определена как основная в прошлом и позапрошлом году. По сравнению с прошлым годом увеличилось число респондентов, указывающих в качестве проблемы частые ремонты (с 25 до 36 проц.).
Жители больше удовлетворены содержанием дорог зимой (в прошлом и позапрошлом году почти половина назвала это проблемой, в этом году – 28 проц.). Литовцы также меньше жалуются на пропускную способность – слишком мало полос или слишком узкие дороги. Также уменьшилось количество респондентов, которые называют проблемой плохое содержание гравийных дорог, безопасность (ограждения, съезды, развороты и т. д.) или разметку.
Без внимания не остались и мосты в аварийном состоянии – в этом году эту проблему упоминают чаще: с 14 и 15 проц. в прошлом и позапрошлом году до 20 проц. респондентов в этом году. 27 проц. респондентов проблемой считают недостаточное финансирование содержания литовских дорог. Те же тенденции наблюдались и в прошлом и позапрошлом году.
Безопасность дорожного движения третий год подряд называют важнейшим аспектом литовских дорог, но в этом году – гораздо чаще, чем в прошлом или позапрошлом году (67 проц., 55 проц. и 56 проц. соответственно).
Продолжает расти и значимость содержания дорог (уборка снега, посыпание дорог, ремонт ям и т. д.): с 43 проц. в прошлом году, 59 проц. в прошлом году до 61 проц. в этом году. Как и качество прокладывания дорог, асфальтирование гравийных дорог, прозрачность системы строительства, ремонта и содержания дорог, разрешенная скорость – эти аспекты также чаще указывают в качестве важных.
Репрезентативный опрос жителей Литвы в июле этого года по заказу ассоциации Lietuvos keliai был проведен компанией Spinter tyrimai. Было опрошено 1007 жителей Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.
И. Зокас: проблематика дорог входит в „десятку самых острых проблем“ общества
Игнас Зокас, руководитель компании социологических исследований Spinter tyrimai, утверждает, что проблематика дорог входит в „десятку самых острых проблем“ общества. По его словам, для жителей дороги – важная вещь, которой пользуются каждый день, и недовольство их качеством растет.
„Дороги входят в десятку самых острых, они на почетном десятом месте. Можно шутить, что строительство, ремонт и качество дорог так же важны, как и компетентность правящих политиков страны. Жители не недооценивают значение дорог, они ими пользуются каждый день“, - сказал И. Зокас на пресс-конференции.
В госбюджете этого года на дорожную отрасль выделено 872 млн евро. В Программе содержания и развития дорог (ПСРД) предусмотрено 583 млн евро, 130,5 млн евро – из временного взноса солидарности. Еще почти 159 млн евро предусмотрены из финансовой поддержки ЕС.