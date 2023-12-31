Жители Литвы все чаще заказывают клининговые услуги

Она заметила, что в этой сфере конкуренция большая.

По словам Стундже, уборкой помещения в 110 кв. м одновременно занимаются 5 человек.

Перед праздниками люди обычно заказывают генеральную уборку: тогда со стен, ламп снимают всю пыль, проводят дезинфекцию и т.д.

По ее словам, в этот период попадают и те клиенты, которые регулярно пользуются услугами - раз в 2 или в 4 недели.

"Видимо, они хотят въехать в новую квартиру до Рождества или Нового года. Поступает много заказов после уборки ремонта", – подчеркнула собеседница.

По ее словам, обычно от заказов люди не отказываются, разве что переносят на другой день. Она рассказала, что перед праздниками услуги заказывают и новоселы.

"Что касается предпраздничного периода, то люди, которые долго пользуются нашими услугами, иногда бронируют время уборки на праздники за год. В декабре обычно свободных мест не бывает", – сказала собеседница.

Директор ЗАО Švaros desantas Аушра Стундже сказала, что перед праздниками они всегда получают больше заказов. И это касается не только зимних праздников.

"Люди выбирают, смотрят, кого можно впустить в свой дом", – подчеркнула директор компании.

По ее словам, что цена на уборку в праздники такая же, как и в другое время, хотя есть компании, которые повышают цены.

Собеседница сказала, что литовцы все чаще покупают такие услуги.

"Люди с ограниченными финансами заказывают услугу раз в месяц, к тем, кто может позволить потратить больше, мы наведываемся дважды в месяц. Такая услуга самая популярная. К оплате такой услуги надо привыкнуть. Сначала кажется, что услуга дорогая, но потом люди привыкают и платят как за все другие услуги. Время, которое можешь потратить на себя, стоит дороже", – сказала Стундже.

По ее словам, многие семьи с детьми покупают такую услугу раз в месяц.