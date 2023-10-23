Жители Литвы уже бронируют усадьбы на зимние праздники: цены могут достигать 2000 евро

 
Раминта Ракауске
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Sodyba
Sodyba
ФОТО: Shutterstock

Несмотря на то, что до Нового года еще немало времени, жители Литвы уже бронируют усадьбы на зимние праздники с сентября. Президент Литовской ассоциации усадеб сельского туризма Агне Вайткувене сказала, что свободные усадьбы пока есть, но затягивать с бронью не стоит.

Несмотря на то, что в этом году жители Литвы стали бронировать усадьбы раньше, чем делали это прежде, на платформе Booking.com свободные места еще есть. Правда, цены на Новый год немаленькие.

Скромный вариант на 8 человек будет стоить 500 евро, а самый дорогой - 2000 евро.

Вайткувене сказала, что в этом году жители бронируют усадьбы на две ночи, поскольку 1 января - понедельник, значит, ждут три дня выходных.

"Запросов поступает много, налицо оживление. Во время пандемии мы были закрыты, в прошлом году бронировали в последние минуты. В этом году ситуация иная", – заметила она.

По словам Вайткувене, сейчас усадьбы бронируют в основном компании друзей.

"Пока самые популярные варианты - на 20-30 человек с банями, поэтому если вам нужен такой вариант, стоит поспешить, а вот усадьбы для небольших групп - на 10-15 человек - пока точно есть", – отметила она.

По словам главы ассоциации, цены не должны измениться.

"Цены, по сравнению с прошлогодними, не изменятся. Стандартно они на Новый год бывают одинаковыми, как в августовские выходные. Самая высокая цена. Новогодняя ночь на 20-30 человек обойдется в 800-2000 евро за ночь", – сказала Вайткувене.

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