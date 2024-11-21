Жители Литвы снова протестовали у здания парламента против „Зари Немана“ у власти

„И сегодня я вижу не одно знакомое лицо политика, но я слышу ваши слова, ваше беспокойство, которым делитесь, поэтому могу честно сказать, что вы не оспариваете результаты выборов. Однако когда мы говорим о демократии, мы не должны забывать несколько моментов: в демократии важен каждый голос, а решения принимает большинство, выслушав мнение всех и их позицию. Поэтому сегодня, уважая изложенные аргументы и позицию, хочу попросить, не теряя надежды, как говорила уважаемая Урбонайте говоря, что новая коалиция и новое правительство смогут отозваться на беспокойство людей в связи с нацбезопасностью, обороной страны и предоставлением государственных услуг“, - сказал он.