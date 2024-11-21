Жители Литвы снова протестовали у здания парламента против „Зари Немана“ у власти

Первые участники акции пришли намного раньше, чем начался митинг. К собравшимся вышел и назначенный на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас. По мере приближения его выступления эмоции накалились, все чаще слышалось скандирование „позор!“, однако, когда он вышел на сцену, по просьбе организаторов, люди замолчали. Палуцкасу вручили увядшие розы и требование расторгнуть соглашение с „Зарей Немана“. Когда на сцену поднялся Палуцкас, часть людей покинули площадь.
„Уважаемые участники протеста, (…) лестница этой библиотеки видела не один митинг и, я верю, увидит еще не один, потому что демократия в Литве сильна, потому что гражданское общество в Литве сильное, и я готов защищать эту демократию, потому что присягнул в этом. Хочу поблагодарить вас за красивую культуру протестов (…)“, - сказал он.
Палуцкас сожалел, что поспешил с выводами относительно целей первого протеста.
„И сегодня я вижу не одно знакомое лицо политика, но я слышу ваши слова, ваше беспокойство, которым делитесь, поэтому могу честно сказать, что вы не оспариваете результаты выборов. Однако когда мы говорим о демократии, мы не должны забывать несколько моментов: в демократии важен каждый голос, а решения принимает большинство, выслушав мнение всех и их позицию. Поэтому сегодня, уважая изложенные аргументы и позицию, хочу попросить, не теряя надежды, как говорила уважаемая Урбонайте говоря, что новая коалиция и новое правительство смогут отозваться на беспокойство людей в связи с нацбезопасностью, обороной страны и предоставлением государственных услуг“, - сказал он.
Он сказал, что понимает, что у нового правительства „медового месяца“ не будет.
„И сейчас меня вы встречаете серьезным крещением, за это я могу только поблагодарить вас. Потому что это беспокойство, которое вы ощущаете - это мое обязательство и обязанность выполнить конкретные работы, результаты которых почувствуете и вы, и вся Литва“, - сказал Палуцкас.
Слова Палуцкаса сопроводили скандированием слова „позор"!“ „gėda!“. В конце митинга собравшиеся исполнили гимн Литвы.
Участники протеста принесли плакаты с надписями „Нам нужен новый вождь“, „Мир наблюдает. Кого выберешь?“. Люди принесли также флаги Литвы, Украины, Израиля и ЛГБТ, некоторые активисты держали в руках и кладбищенские свечи с надписью „моральным ценностям“. Около парламента дежурило много полицейских.