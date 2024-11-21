2024.11.21 21:47

Жители Литвы снова протестовали у здания парламента против „Зари Немана“ у власти

 
Даля Пликуне
Аугусте Либерите
Аустея Паулаускайте
ELTA
ru.DELFI.lt
Protestas "Dešimt tylos minučių"
Protestas "Dešimt tylos minučių"
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

21 ноября жители Литвы снова собрались на акцию протеста „Десять минут молчания“ против коалиции с „Зарей Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис, обвиняемый в разжигании ненависти к еврейскому народу.

Первые участники акции пришли намного раньше, чем начался митинг. К собравшимся вышел и назначенный на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас. По мере приближения его выступления эмоции накалились, все чаще слышалось скандирование „позор!“, однако, когда он вышел на сцену, по просьбе организаторов, люди замолчали. Палуцкасу вручили увядшие розы и требование расторгнуть соглашение с „Зарей Немана“. Когда на сцену поднялся Палуцкас, часть людей покинули площадь.

„Уважаемые участники протеста, (…) лестница этой библиотеки видела не один митинг и, я верю, увидит еще не один, потому что демократия в Литве сильна, потому что гражданское общество в Литве сильное, и я готов защищать эту демократию, потому что присягнул в этом. Хочу поблагодарить вас за красивую культуру протестов (…)“, - сказал он.

Палуцкас сожалел, что поспешил с выводами относительно целей первого протеста.

„И сегодня я вижу не одно знакомое лицо политика, но я слышу ваши слова, ваше беспокойство, которым делитесь, поэтому могу честно сказать, что вы не оспариваете результаты выборов. Однако когда мы говорим о демократии, мы не должны забывать несколько моментов: в демократии важен каждый голос, а решения принимает большинство, выслушав мнение всех и их позицию. Поэтому сегодня, уважая изложенные аргументы и позицию, хочу попросить, не теряя надежды, как говорила уважаемая Урбонайте говоря, что новая коалиция и новое правительство смогут отозваться на беспокойство людей в связи с нацбезопасностью, обороной страны и предоставлением государственных услуг“, - сказал он.

Он сказал, что понимает, что у нового правительства „медового месяца“ не будет.

„И сейчас меня вы встречаете серьезным крещением, за это я могу только поблагодарить вас. Потому что это беспокойство, которое вы ощущаете - это мое обязательство и обязанность выполнить конкретные работы, результаты которых почувствуете и вы, и вся Литва“, - сказал Палуцкас.

Слова Палуцкаса сопроводили скандированием слова „позор"!“ „gėda!“. В конце митинга собравшиеся исполнили гимн Литвы.

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Участники протеста принесли плакаты с надписями „Нам нужен новый вождь“, „Мир наблюдает. Кого выберешь?“. Люди принесли также флаги Литвы, Украины, Израиля и ЛГБТ, некоторые активисты держали в руках и кладбищенские свечи с надписью „моральным ценностям“. Около парламента дежурило много полицейских.

Protestas "Dešimt tylos minučių"

Protestas "Dešimt tylos minučių"

Protestas "Dešimt tylos minučių"

Protestas "Dešimt tylos minučių"

Remigijus Žemaitaitis

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