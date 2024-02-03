Жители Литвы сказали, за кого никогда не голосовали бы

В опросе участвовали 1017 жителей Литвы. В опросе участвовали лица старше 18 лет. Погрешность результатов опроса не больше 3,4%.
Жителей спрашивали, как, по их мнению развивается ситуация в Литве - в лучшую или в худшую сторону? 72% участников опроса сказали, что в худшую, а 27% уверяли, что в лучшую, 1% не ответил на вопрос.
Если бы выборы в Литве проходили в ближайшее воскресенье (напомним, что опрос проводился в декабре), то больше всего поддержки получили бы социал-демократы (16,4%).
На втором месте – демократический союз "Во имя Литвы" - 13,4% голосов.
Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых – 11%. На четвертом месте – Союз отечества-Христианские демократ Литвы (СО-ХДЛ) - 10,5%.
Далее идет Движение либералов - 6,2%, Партия труда - 5,6%, Литовская партия регионов - 3,9%, Партия свободы - 3,5%.
Партия "Свобода и справедливость" получила бы 3,1% голосов, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 2,6%, Союз народа и справедливости - 1,6%, Национальное объединение – 0,2%, партия "Мы - Литва" – 0,1%.
10,1% сказали, что не голосовали бы, а 11,9% не знали, за кого голосовать.
У респондентов спрашивали, за какую партию они не голосовали бы на выборах в парламент. ЗА СО-ХДЛ не голосовали бы 42,1%, за Партию свободы - 25,7% участников опроса.
За ИАПЛ-СХС не голосовали бы 16,1% участников опроса, за Союз народа и справедливости – 12,8%, за Партию труда - 12,4%, за Движение либералов – 9,3%. За ЛСКЗ не голосовали бы 9% участников опроса, за демократический союз "Во имя Литвы" и партию "Свободы и справедливости" – по 7,5%. За соцдемов не голосовали бы 5,2% респондентов, за Партию регионов – 4%.
0,2% выбрали ответ - "другую", еще 19,1% не ответили на вопрос.
Респондентов спрашивали, за кого из кандидатов в президенты они не голосовали бы.
50,1% указали, что не голосовали бы за Антанаса Кандротаса-Целофанаса, 41,6% – за Ингриду Шимоните. 20,5% не голосовали бы за Аурелиюса Веригу, 14,2% – за Зенонаса Андруленаса.
13,3% назвали Артураса Паулаускаса (уже известно, что он не будет участвовать в выборах), 13% – Игнаса Вегеле.
11,8% сказали, что не голосовали бы за Андрюса Мазурониса, а 11,3% - за Вилию Блинкявичюте.
10,5% участников опроса не голосовали бы за Гедримаса Еглинскаса, 9,3% – за Дайнюса Жалимаса, 8,4% – за Эдуардаса Вайткуса.
За Мантаса Варашку не голосовали бы 8,1% респондентов, за Валдаса Туткуса – 7,8%.
За нынешнего главу страны Гитанаса Науседу не голосовали бы 3,5% участников опроса.
2,3% выбрали вариант ни за одного из них, 12,2% сказали, что не голосовали бы вообще.