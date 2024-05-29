Жители Литвы сдали 5 млрд бутылок из-под напитков

АДЗС ежегодно собирает 9 из 10 выпущенных на рынок металлических банок из-под напитков, одноразовых стеклянных и пластиковых бутылок, отмеченных знаком депозитно-залоговой системы. Опросы общественного мнения показывают, что система способствует очистке окружающей среды, сокращению количества мусора, обнаруживаемого в лесах, на берегах озер и в других природных местах.

„Как показала многолетняя практика, депозитно-залоговая система для одноразовой тары из-под напитков — одно из наиболее эффективных решений, соответствующих принципам циркулярной экономики. Позже примеру Литвы последовали другие страны Европы и мира, которые разрабатывают механизмы снижения загрязнения“, – отмечает Г. Варнас.

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Как показали результаты проведенных опросов, размер залога в 10 центов приемлем для населения. По мнению администратора, таким он должен остаться и в будущем.

Менее чем за пять месяцев этого года жители Литвы сдали более 250 млн единиц тары.

По словам директора АДЗС Г. Варнаса, все партнеры системы и действующий в Вильнюсе Расчетный центр АДЗС сейчас готовятся к летнему сезону, во время которого растет спрос на напитки и увеличивается количество сдаваемой тары. Обычно в летние месяцы в Литве собирается более 200 млн единиц тары, причем более половины из них – это пластиковые бутылки ПЭТ.