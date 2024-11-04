Жители Литвы перед праздниками массово покупают эти товары

„Продажи адвент-календарей стали расти уже с начала октября. Сейчас продажи по-прежнему растут, кульминация придется на черную пятницу – как и в прошлом году“, – сказал представитель платформы Нериюс Микалаюнас.

По его словам, интересно, что популярностью пользуются не только детские календари, но и календари для мужчин и женщин.

Сейчас в тройку самых популярных календарей входят календари с детской косметикой, календарь для рыбаков и адвент-календарь Кубка мира по футболу 2024 г.

По данным платформы, покупатели в среднем тратят на такой календарь 18 евро. В Латвии, Эстонии и Финляндии на адвент-календари жители тратят в среднем 27 евро