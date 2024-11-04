2024.11.04 12:07

Жители Литвы перед праздниками массово покупают эти товары

 
ru.DELFI.lt
Advento kalendorius
Advento kalendorius
ФОТО: Mahony | Shutterstock

Жители Литвы уже готовятся к Рождеству – в последние дни на платформе Pigu.lt увеличились продажи адвент-календарей (рождественских календарей), их покупают активнее, чем iPhone, пишет портал TV3.lt.

„Продажи адвент-календарей стали расти уже с начала октября. Сейчас продажи по-прежнему растут, кульминация придется на черную пятницу – как и в прошлом году“, – сказал представитель платформы Нериюс Микалаюнас.

По его словам, интересно, что популярностью пользуются не только детские календари, но и календари для мужчин и женщин.

Сейчас в тройку самых популярных календарей входят календари с детской косметикой, календарь для рыбаков и адвент-календарь Кубка мира по футболу 2024 г.

По данным платформы, покупатели в среднем тратят на такой календарь 18 евро. В Латвии, Эстонии и Финляндии на адвент-календари жители тратят в среднем 27 евро

„О приближении Рождества свидетельствуют не только продажи календарей. Наши покупатели уже ищут елки, огни для елок“, – сказал Микалаюнас.

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