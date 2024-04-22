Жители Литвы не спешат страховать электросамокаты

Причина введения такого требования - частое участие этих транспортных средств в ДТП.

Представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас сказал, что владельцы этих средств передвижения даже не считают их транспортными средствами.

"В прошлом году только в Вильнюсе пострадали 39 водителей самокатов. С 1 января действуют поправки к законам", – напомнил Манкаускас.

Правда, по его словам, многие считают, что все эти ограничения нужны только полиции.

"Но это не так. Во-первых, эти требования безопасности нужны, чтобы водители самокатов берегли свою жизнь и здоровье", – сказал Манкаускас.