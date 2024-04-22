Жители Литвы не спешат страховать электросамокаты

Причина введения такого требования - частое участие этих транспортных средств в ДТП.
Представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас сказал, что владельцы этих средств передвижения даже не считают их транспортными средствами.
"В прошлом году только в Вильнюсе пострадали 39 водителей самокатов. С 1 января действуют поправки к законам", – напомнил Манкаускас.
Правда, по его словам, многие считают, что все эти ограничения нужны только полиции.
"Но это не так. Во-первых, эти требования безопасности нужны, чтобы водители самокатов берегли свою жизнь и здоровье", – сказал Манкаускас.
"Ни одно требование не появляется из-за чьей-то фантазии. Все это связано между собой. Страховка нужна самим участникам движения, неважно чего это касается - имущества, здоровья или жизни. Введение изменений обусловлено ростом числа ДТП с участием водителей самокатов, ока не было страховки, люди из-за небольших травм даже не обращались в полицию, потому что им ничего не компенсировали" – сказал Манкаускас.
Исследование, проведенное компанией Lietuvos draudimas, показало, что самокаты застраховали или намерены это сделать 4 из 10 жителей. По словам представителя компании Саулюса Абрашкявичюса, люди неохотно пользуются этой услугой.
"Это новшество, некоторые, быть может, не знают о таком требовании. Кроме того, немногим этот вопрос актуален. Наше исследование показало, что всего 18% участников опроса владеют такими транспортными средствами, которые надо страховать с 1 января", – сказал он.
Страховщик отметил и сезонность этих видов транспорта - в первом квартале ими пользовались редко. "Мы надеемся, что по мере потепления люди начнут страховать эти транспортные средства", – заметил Абрашкявичюс.
"В первом квартале в нашей компании оформили 120 таких страховых полисов", – сказал собеседник.
Он отметил, что водители этих транспортных средств не всегда ведут себя ответственно на дорогах.
"И скорость превышают, и ездят небезопасно, и по несколько человек ездят на одном самокате. Когда бывают травмы, поверьте, они бывают тяжелыми", – сказал представитель Lietuvos draudimas.