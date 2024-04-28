2024.04.28 12:17

Жители Литвы не хотят, чтобы во время учений вводили комендантский час

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Šiaulių aps. VPK

6–8 мая в Вильнюсе и Каунасе пройдут учения "Бастион Пяркунаса 24". Во время учений будут отрабатывать сотрудничество между вооруженными силами, военными комендантами, государственными и муниципальными учреждениями, взаимодействие во время мобилизации и военного положения, объявление комендантского часа. Информация о введении комендантского часа вызвала возмущение в обществе. Портал madeinvilnius.lt решил узнать, как жители оценивают такие перспективы.

Больше половины участников опроса, 58% (829 жителей) считают, что в Вильнюсе не надо вводить комендантский час. 27% респондентов (381 человек) считают, что комендантский час надо вводить.

Еще 5% (77 человек) согласны на введение комендантского часа, но не в рабочие дни. 10% (139 человек) сказали, что для них этот вопрос неактуален.

Опрос был проведен с 22 апреля до 26 апреля. В нем участвовали 1426 читателей портала.

Во время учений в вильнюсских районах Виршулишкес и Панеряй будут перемещаться военные единицы, будут проходить полицейские рейды. Военные вместе со стрелками будут тренироваться контролировать территорию и без участия полиции будут останавливать транспорт, будут охранять некоторые объекты. На определенной территории будет объявлен комендантский час. Активные действия будут проводить в темное время суток, поэтому жители с особыми неудобствами не столкнутся.

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