Жители Литвы могут купить вагоны и даже локомотив

Ранее компания сообщала, что продает часть своего недвижимого имущества. На сайте evgauction.eu есть информация о продаже вагонов и локомотива 1990 года выпуска.

Сейчас на сайте есть информация о пяти выставленных на продажу вагонах. Стартовая их цена от 11 000 до 15 000 евро. За локомотив просят больше 150 000 евро.

Стартовая цена вагонов, которые продают в Каунасе – 11 374 евро. Всего продают два вагона по такой цене. Третий вагон в Каунасе стоит 11 619 евро. Еще два вагона компания продает в Клайпеде, они стоят по 14 520 евро.

Вагоны и локомотив продают с аукциона. Здесь же можно приобрести другое оборудование.