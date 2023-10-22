Жители Литвы лучше всего оценивают мигрантов из Украины

 
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ФОТО: AP / Scanpix
Большая часть, или 77% жителей Литвы, в последнее время сталкивались с мигрантами из третьих стран, абсолютное большинство указало, что это были беженцы из Украины, их оценивают лучше всего, таковы данные опроса, который Sprinter провел по заказу Вильнюсского офиса Международной организации миграции, пишет madeinvilnius.lt.

"В Литве у нас больше 50 000 украинцев, поэтому естественно, что с ними сталкиваемся чаще всего. Надо заметить, что их жители оценивают лучше всего - на 8 баллов из 10. Это значит, что украинцы лучше влились в литовское общество, поэтому литовцы их лучше оценивают", – сказал представитель IOM Lietuva Эйтвидас Бингялис.

Половина (49%) респондентов считает, что после войны в Литве могут остаться те украинцы, которые выучили язык и нашли работу. 36% не против, чтобы украинцы остались, если они этого хотят, а 10% считают, что беженцы должны покинуть Литву.

На втором месте по благосклонной оценке - мигранты из стран Центральной Азии (5,2%). На третьем – граждане Беларуси (5,15%). Далее идут мигранты с Ближнего Востока (4,43%) и мигранты, которые попали в Литву через Беларусь в 2021 году (4,13%).

Исследование показало, что 1/4 респондентов сталкивалась с мигрантами, половина замечала их, но лично не имела дела. Абсолютное большинство (89%) указало, что они общались с беженцами из Украины.

Треть сталкивалась с белорусами, четверть – с мигрантами из Центральной Азии, 18% с мигрантами с Ближнего Востока, 12% с мигрантами, которые попали в Литву через Беларусь.

Исследование показало, что 76% респондентов одобряют принятие беженцев из Украины, а 17% не одобряют эти действия.

По словам Бингялиса, чаще всего интеграцию Украинцев одобряют люди с большими доходами и жители крупных городов, а люди с небольшим достатком и из небольших населенных пунктов считают, что беженцы должны уехать из Литвы, когда это будет безопасно для них.

"Но надо сказать, что результаты исследования очень хорошие, литовцы благоприятно оценивают живущих в Литве украинцев. Большинство придерживается мнения, что украинцы должны больше интегрироваться, но согласных с тем, что украинцы в ходе интеграции нуждаются в помощи", – сказал Бингялис.

Он сказал, что украинцев видят как трудолюбивых людей, это литовцам нравится.

Жители Литвы считают, что для интеграции украинцы нуждаются в курсах литовского (57%) и помощи при оформлении документов (47%).

Далее идут такие средства интеграции как организация детского обучения и внешкольной деятельности (29%), помощь в поиске жилья и бесплатное жилье (26%), услуги рынка труда, обучение профессия (25%), бесплатные консультации (22%) и признание квалификации (20%).

Больше половины респондентов (57%) одобряют выплату одноразового пособия украинцам для обоснования. Немалая часть одобряет помощь людям с недугами (47%), социальную помощь ученикам (44%) и выплаты на детей (42%)

Опрос был проведен в конце августа и в начале сентября. В нем участвовали 1015 жителей Литвы.

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