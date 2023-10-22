Жители Литвы лучше всего оценивают мигрантов из Украины

"В Литве у нас больше 50 000 украинцев, поэтому естественно, что с ними сталкиваемся чаще всего. Надо заметить, что их жители оценивают лучше всего - на 8 баллов из 10. Это значит, что украинцы лучше влились в литовское общество, поэтому литовцы их лучше оценивают", – сказал представитель IOM Lietuva Эйтвидас Бингялис.
Половина (49%) респондентов считает, что после войны в Литве могут остаться те украинцы, которые выучили язык и нашли работу. 36% не против, чтобы украинцы остались, если они этого хотят, а 10% считают, что беженцы должны покинуть Литву.
На втором месте по благосклонной оценке - мигранты из стран Центральной Азии (5,2%). На третьем – граждане Беларуси (5,15%). Далее идут мигранты с Ближнего Востока (4,43%) и мигранты, которые попали в Литву через Беларусь в 2021 году (4,13%).
Исследование показало, что 1/4 респондентов сталкивалась с мигрантами, половина замечала их, но лично не имела дела. Абсолютное большинство (89%) указало, что они общались с беженцами из Украины.
Треть сталкивалась с белорусами, четверть – с мигрантами из Центральной Азии, 18% с мигрантами с Ближнего Востока, 12% с мигрантами, которые попали в Литву через Беларусь.
Исследование показало, что 76% респондентов одобряют принятие беженцев из Украины, а 17% не одобряют эти действия.
По словам Бингялиса, чаще всего интеграцию Украинцев одобряют люди с большими доходами и жители крупных городов, а люди с небольшим достатком и из небольших населенных пунктов считают, что беженцы должны уехать из Литвы, когда это будет безопасно для них.
"Но надо сказать, что результаты исследования очень хорошие, литовцы благоприятно оценивают живущих в Литве украинцев. Большинство придерживается мнения, что украинцы должны больше интегрироваться, но согласных с тем, что украинцы в ходе интеграции нуждаются в помощи", – сказал Бингялис.
Он сказал, что украинцев видят как трудолюбивых людей, это литовцам нравится.
Жители Литвы считают, что для интеграции украинцы нуждаются в курсах литовского (57%) и помощи при оформлении документов (47%).
Далее идут такие средства интеграции как организация детского обучения и внешкольной деятельности (29%), помощь в поиске жилья и бесплатное жилье (26%), услуги рынка труда, обучение профессия (25%), бесплатные консультации (22%) и признание квалификации (20%).
Больше половины респондентов (57%) одобряют выплату одноразового пособия украинцам для обоснования. Немалая часть одобряет помощь людям с недугами (47%), социальную помощь ученикам (44%) и выплаты на детей (42%)
Опрос был проведен в конце августа и в начале сентября. В нем участвовали 1015 жителей Литвы.