Жители Литвы едут за алкоголем в Латвию и Польшу: рассказали, сколько сэкономили

Магазин, как склад, все на поддонах“, – сказала она, заметив, что цены там указаны и в евро и в злотых.

„В него из Литвы можно пойти пешком. На стоянке полно машин с литовскими номерами.

Однако Аделе с женихом ездила в Польшу в магазин SuperAlko.

„В Латвии важно следить за акциями, там нет запрета на рекламу, поэтому производители конкурируют ценами, делают скидки, это снижает цену“, – заметила Аделе.

Там, по ее словам, жители говорят о том, что экономят за счет поездок в Латвию или Польшу 200-300 евро.

Жительница Вильнюса Аделе планирует свою свадьбу. Она сказала Delfi, что больше всего информации о ценах на алкоголь можно найти на форумах и в группах в социальных сетях.

„Стоило ехать. Если бы мы купили больше крепких напитков, сэкономили бы больше“, – заметила Аделе.

Им удалось сэкономить 145 евро (если отнять потраченные на бензин деньги, то 120 евро).

„Мы купили по бутылке рома и джина. Цена на них отличалась незначительно - на 2 евро за бутылку“, – сказала Аделе.

По ее словам, они ездили за слабым алкоголем, но видели, что отличаются и цены на крепкие напитки. Текила в Польше стоила 15 евро, в Литве – около 20 евро.

Покупали пиво. За бутылку платили по 1,09 евро, в Литве с депозитом за тару – 1,6/1,7 евро“, – сравнила она цены.

„Мы покупали и безалкогольный вариант по 5,6 евро, у нас со скидкой было 6 евро.

Женщина сказала, что игристое вино известного бренда со скидкой они купили по 5,8 евро (в Литве 10 евро).

По его словам, ассоциация и сама постоянно слышит о том, что организаторы частных праздников за алкоголем ездят за границу.

„Они увеличатся значительно, в среднем на 10-11%. В соседних странах такого роста не будет“, – сказал Закарка.

Он напомнил, что со следующего года акцизы в Литве снова вырастут.

„В Литве политика достаточно самостоятельная. Если эстонцы и латвийцы формально договорились между собой и согласовывают тарифы на акцизные товары, то у нас с Латвией и Польшей договоренностей нет, наши акцизы в регионе самые высокие. Мы считаем, что эта проблема станет еще больше“, – сказла он.

Глава Литовской ассоциации производителей и импортеров алкоголя Мантас Закарка сказал, что цены разные из-за разницы в акцизах.

Он заметил, что в Литве нет статистики, которая помогла бы выяснить масштабы торговли алкоголем у границе.

„Таких данных нет“, – сказал Закарка.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас не склонен во всем видеть вину одних акцизов.

„Долгое время акциз на пиво в Латвии был выше, чем у нас, но пиво у нас было дороже.

Это связано с тем, что литовцы предпочитают пиво определенных сортов и готовы платить за него больше. Было такое, что аналогичное пиво в Латвии продавали на несколько десятков процентов дешевле, чем в Литве.

Акцизы больше сказываются на ценах на крепкий алкоголь“, – сказал Маурицас.

Он охарактеризовал ситуацию, как „специфику рынка“.