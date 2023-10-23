Жители Купишкского района выбрали мэра

Представительница Союза крестьян и зеленых Литвы Эгле Блажявичене, по предварительным данным, набрала 39,27% голосов избирателей.
Главная избирательная комиссия (ГИК) планирует официально подтвердить окончательные результаты этих выборов 26 октября.
Досрочные выборы мэра Купишкского района были организованы после того, как бывший мэр Купишкского района Дайнюс Бардаускас лишился мандата. В мае Апелляционный суд признал его виновным в коррупции и запретил ему заниматься управленческой работой в государственном секторе на 4 года.
Как отметил на пресс-конференции в воскресенье заместитель председателя ГИК Андрюс Пуксас, на этих выборах был установлен рекорд.
"46,76% – как для второго тура, это очень хороший результат, потому что ровно две недели назад, во время первого тура выборов, явка на этих выборах составила 47,12%. Эти выборы действительно отличаются рекордной явкой, говоря о выборах в одном муниципалитете. До сих пор самый высокий рекорд активности принадлежал избирателям Шакяйского района, которые в 2017 году при выборах мэра Шакяйского района показали явку 39,45%. Теперь Купишкис может по праву гордиться рекордом участия в выборах, которые проводятся только в одном муниципалитете", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье вечером.
По данным ГИК, в день выборов к урнам для голосования в Купишкисе пришло 31,04% избирателей.
2 229 избирателей выразили свою волю, проголосовав заранее или дома. По данным ГИК, это 15,72% от общего числа избирателей Купишкского избирательного округа, имеющих право голоса.
На этих выборах право голоса имели более 14 тыс. избирателей Купишкского районного самоуправления.