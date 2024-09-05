2024.09.05 13:14

Жители критикуют центральную площадь около Вильнюсского аэропорта

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
ФОТО: madeinvilnius.lt

„И снова все сделано для водителей автомобилей, а о пассажирах общественного транспорта забыли“, – возмущаются жители Вильнюса, когда видят центральную площадь аэропорта. Некоторые жители возмущены тем, что в одном месте есть навес от стоянки до здания аэропорта, а в другом - нет. Оказывается, что навеса нет там, где останавливается общественный транспорт, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Навесы были оборудованы в определенных местах центральной площади, там, где по оценке наших экспертов и по рекомендации архитекторов – собирается больше людей. Там, где сейчас оборудованы навесы, собираются не только пассажиры стоянки Kiss and Fly, но и все люди, собирающиеся на стоянке“, – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Все зоны закрывать навесом непрактично. Василяускас сказал, что если бы вся площадка была крытой, то было бы ограничено попадание света в помещения терминала. Поэтому архитекторы решили использовать навес лишь в некоторых местах.

Представители аэропорта сказали, что остановка общественного транспорта находится в нескольких метрах от навеса, поэтому особых неудобств пассажиры не должны испытывать. Во время реконструкции площадь остановки под навесом была увеличена вдвое, поэтому отныне там поместится больше людей, чем до этого.

Открытие нового терминала состоится 4 февраля 2025 г.

Центральная площадь была открыта 29 августа. Сейчас на ней оборудовано больше парковочных мест.

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