Жители Кедайняй озабочены в связи с появившейся на въезде в город надписью

Недавно купленный в Кедайняй билет принес купившему его человеку 81 млн. евро. Этот выигрыш освещали СМИ, о нем много говорили местные жители.

Недавно на въезде в город появилась надпись, которой прежде не было.

Она появилась под названием города на въезде и сообщает о „городе рекордного выигрыша“.

„Это похоже на поощрение азартных игр“, – сказал житель города, обратившийся в редакцию портала.

Журналист Delfi обратился за комментарием в Кедайняйский центр культуры.

Его координатор Мартина Стяпонавичюте сказала, что этой надписью хотели внести больше позитива.