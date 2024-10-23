Жители Кедайняй озабочены в связи с появившейся на въезде в город надписью

Недавно купленный в Кедайняй билет принес купившему его человеку 81 млн. евро. Этот выигрыш освещали СМИ, о нем много говорили местные жители.
Недавно на въезде в город появилась надпись, которой прежде не было.
Она появилась под названием города на въезде и сообщает о „городе рекордного выигрыша“.
„Это похоже на поощрение азартных игр“, – сказал житель города, обратившийся в редакцию портала.
Журналист Delfi обратился за комментарием в Кедайняйский центр культуры.
Его координатор Мартина Стяпонавичюте сказала, что этой надписью хотели внести больше позитива.
„Мы считаем, что в обществе не хватает позитивных новостей. Когда выяснилось, что счастливый билет был куплен в Кедайняй, мы решили подчеркнуть этот факт. Ведь надпись „город рекордного выигрыша“ только информирует об этом случае.
Мы ни к чему не призываем, не призываем людей покупать билеты и участвовать в лотереях“, – сказала она.
„Это просто позитивная весть без каких-либо обязательств“, - продолжила Стяпонавичюте.
Представитель Службы по контролю над азартными играми Ингрида Жалдарене сказала, что в данном случае никакие запреты не нарушаются.
„В информации не указан конкретный организатор лотереи, не призывают пользоваться его услугами.
Итак, по оценке службы, такая информация не нарушает ни закон о лотереях, ни закон об азартных играх“, – сказано в ответе.