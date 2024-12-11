2024.12.11 12:46

Жители Каунаса против строительства в Ажуолинасе: подготовлена петиция

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Teniso kortai Ąžuolyne ir jų vietoje projektuojami nauji pastatai
Teniso kortai Ąžuolyne ir jų vietoje projektuojami nauji pastatai
ФОТО: Bendrovės archyvas | Kas Vyksta Kaune

Стремясь воспрепятствовать плановому строительству многоквартирных домов возле парка Ажуолинас, представители каунасской общественности подготовили петицию, сообщает портал Kas vyksta Kaune („Что происходит в Каунасе“).

Подготовившие петицию представитель объединения Žaliasis Ąžuolynas Лаура Раманаускайте и организатор Фестиваля детской архитектуры Эгле Янушкене обращают внимание на то, что участок, на котором планируется строительство, входит в зону наследия ЮНЕСКО, поэтому строительство планируемых зданий нанесет ущерб нынешнему ландшафту Ажуолинаса.

По данным портала, в петиции также содержится просьба указать назначение планируемых зданий, для предотвращения строительства гостиниц или многоквартирных домов в парковой зоне.

„Просим предусмотреть такое назначение зданий, которое соответствовало бы функции комплекса спортивных сооружений на нынешней охраняемой территории (не гостиницы или многоквартирные дома) и сохранить все ценные территориальные ценности“.

Также, принимая во внимание положение об охране объекта культурного наследия, просим, ​​чтобы после сохранения теннисных кортов не было предусмотрено никаких зданий, которые по своей высоте, объему или способу выражения или форме заслоняли бы недвижимые культурные ценности или препятствовали их обзору“, – говорится в тексте петиции.

Как ранее сообщал портал, на земельном участке на ул. Спорто планируется строительство здания, назначение которого связано с оказанием услуг, в котором будут размещаться гостиничные, торговые, спортивные и жилые помещения. Всего здесь запланировано 18 квартир и 10 номеров в зданиях гостиничного типа.

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