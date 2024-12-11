Жители Каунаса против строительства в Ажуолинасе: подготовлена петиция

Подготовившие петицию представитель объединения Žaliasis Ąžuolynas Лаура Раманаускайте и организатор Фестиваля детской архитектуры Эгле Янушкене обращают внимание на то, что участок, на котором планируется строительство, входит в зону наследия ЮНЕСКО, поэтому строительство планируемых зданий нанесет ущерб нынешнему ландшафту Ажуолинаса.
По данным портала, в петиции также содержится просьба указать назначение планируемых зданий, для предотвращения строительства гостиниц или многоквартирных домов в парковой зоне.
„Просим предусмотреть такое назначение зданий, которое соответствовало бы функции комплекса спортивных сооружений на нынешней охраняемой территории (не гостиницы или многоквартирные дома) и сохранить все ценные территориальные ценности“.
Также, принимая во внимание положение об охране объекта культурного наследия, просим, чтобы после сохранения теннисных кортов не было предусмотрено никаких зданий, которые по своей высоте, объему или способу выражения или форме заслоняли бы недвижимые культурные ценности или препятствовали их обзору“, – говорится в тексте петиции.
Как ранее сообщал портал, на земельном участке на ул. Спорто планируется строительство здания, назначение которого связано с оказанием услуг, в котором будут размещаться гостиничные, торговые, спортивные и жилые помещения. Всего здесь запланировано 18 квартир и 10 номеров в зданиях гостиничного типа.