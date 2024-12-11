Жители Каунаса против строительства в Ажуолинасе: подготовлена петиция

Также, принимая во внимание положение об охране объекта культурного наследия, просим, ​​чтобы после сохранения теннисных кортов не было предусмотрено никаких зданий, которые по своей высоте, объему или способу выражения или форме заслоняли бы недвижимые культурные ценности или препятствовали их обзору“, – говорится в тексте петиции.