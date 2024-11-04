Жители Каунаса получили необычное предложение: за жалобу на соседа – 100 евро

„Нет контейнеров для мебели. Если нет машины, на руках не отнесешь. Был бы контейнер для мебели – клали бы в него“, – сказал один собеседник.

Жители считают, что некоторые люди так избавляются от крупногабаритного мусора, потому что не у всех есть машины для вывоза мусора на площадки, где принимают такие отходы, а нанимать транспорт дорого.

„Приходишь с утра – и на тебе“, – сказала одна пожилая женщина.

Люди говорят, что обычно такой мусор появляется ночью.

„Видимо, это была кухонная мебель, а это мебель из гостиной. Бросают куда попало, оставляют горы досок“, –сказала журналистам женщина.

Жительница Каунаса Стасяле приходит к контейнеру и удивляется - за ночь рядом с контейнером появилась целая гора мусора.

„Не поможет, все равно не поймаете“, – сказал другой житель.

Одни жители говорят, что такая практика оправдает себя, а другие заявили, что даже за деньги не будут жаловаться на соседей.

„Если вы увидели, что сосед или кто-то еще несет к контейнеру или в другое неподобающее место такие отходы, надо сфотографировать, сделать видео как нарушителя, так и места. Нужна информация, которая поможет идентифицировать нарушителя“, – сказала представитель компании Кристина Парахомикене.

Компания Kauno švara намерена бороться с этим. Жителям, которые зафиксируют нарушителя, если его удастся опознать и оштрафовать, будут выплачивать премию в размере 100 евро.

Около контейнеров оставляют все, что угодно – и рождественские елки, и кровати.

Еще один мужчина сказал, что не будет этим заниматься, поскольку он „не фотограф и не оператор“.

Однако есть люди, которые одобряют такую инициативу.

„А почему нет? Свободно“, – сказала женщина, отвечая на вопрос, сфотографировала бы она соседа, который бросает мусор, куда нельзя.

А побудили бы ее это делать 100 евро? „Конечно“, – уверенно ответила собеседница.

Представители компании говорят, что это не ябедничество, а проявление гражданской позиции.

„Ведь каждый из нас может сделать город чище, красивее и безопаснее. Кучи крупногабаритного мусора на улицах опасны для детей и животных“, – сказала представитель Kauno švarа.