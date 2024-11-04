Жители Каунаса получили необычное предложение: за жалобу на соседа – 100 евро

Жительница Каунаса Стасяле приходит к контейнеру и удивляется - за ночь рядом с контейнером появилась целая гора мусора.
„Видимо, это была кухонная мебель, а это мебель из гостиной. Бросают куда попало, оставляют горы досок“, –сказала журналистам женщина.
Люди говорят, что обычно такой мусор появляется ночью.
„Приходишь с утра – и на тебе“, – сказала одна пожилая женщина.
Жители считают, что некоторые люди так избавляются от крупногабаритного мусора, потому что не у всех есть машины для вывоза мусора на площадки, где принимают такие отходы, а нанимать транспорт дорого.
„Нет контейнеров для мебели. Если нет машины, на руках не отнесешь. Был бы контейнер для мебели – клали бы в него“, – сказал один собеседник.
Около контейнеров оставляют все, что угодно – и рождественские елки, и кровати.
Компания Kauno švara намерена бороться с этим. Жителям, которые зафиксируют нарушителя, если его удастся опознать и оштрафовать, будут выплачивать премию в размере 100 евро.
„Если вы увидели, что сосед или кто-то еще несет к контейнеру или в другое неподобающее место такие отходы, надо сфотографировать, сделать видео как нарушителя, так и места. Нужна информация, которая поможет идентифицировать нарушителя“, – сказала представитель компании Кристина Парахомикене.
Одни жители говорят, что такая практика оправдает себя, а другие заявили, что даже за деньги не будут жаловаться на соседей.
„Не поможет, все равно не поймаете“, – сказал другой житель.
Еще один мужчина сказал, что не будет этим заниматься, поскольку он „не фотограф и не оператор“.
Однако есть люди, которые одобряют такую инициативу.
„А почему нет? Свободно“, – сказала женщина, отвечая на вопрос, сфотографировала бы она соседа, который бросает мусор, куда нельзя.
А побудили бы ее это делать 100 евро? „Конечно“, – уверенно ответила собеседница.
Представители компании говорят, что это не ябедничество, а проявление гражданской позиции.
„Ведь каждый из нас может сделать город чище, красивее и безопаснее. Кучи крупногабаритного мусора на улицах опасны для детей и животных“, – сказала представитель Kauno švarа.
В Каунасе около контейнеров уже стоят видеокамеры – их в городе около 200, однако это не всегда помогает, поскольку люди находят способ, как обойти камеры. Количество мусора у контейнеров с каждым годом растет.
„В течение недели от контейнеров увозят около 15 тонн отходов. Это много“, – сказала Парахомикене.
Штраф за выброс такого мусора составляет 140 евро. За год уже наказаны 150 человек, но это не помогает.
Сейчас Каунас призывает на помощь жителей, акция будет длиться с 1 ноября до Нового года.