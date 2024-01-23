Жители испугались и обратились в полицию: одним перевели детские деньги несколько раз, другим вообще не выплатили

Министерство социальной защиты и труда сообщает, что в прошлом году детские деньги в Кедайняй выплачивали на 8500 детей (всего выделено 10,2 млн. евро).
Данных за этот год пока нет. По всей Литве "детские" деньги выплачивают больше чем 0,5 млн. детей.
По данным Соцмина, "детские" деньги выплачивают раз в месяц до 25 числа.
Если вам еще не перевели деньги, надо ждать. Если кто-то получил по 2-3 перевода, должны связаться с Кедайняйски муниципалитетом и договориться о возвращении денег. Есть второй вариант – не возвращать деньги, но в таком случае в следующем месяце деньги уже не переведут. Их начнут выплачивать, когда покроется разница.
После того, как приключилось такое недоразумение, бухгалтер Даля Вайткуте поделилась информацией о том, что надо делать, если человек получил не один, а несколько переводов. Она в своей записи разместила и номер счета, на который надо вернуть деньги. Однако ее сообщение вызвало подозрение, поэтому мамы обратились в полицию…
После этого запись из соцсетей исчезла.
Родители объяснили, что им показалось странным, что такие переплаты просят вернуть через социальные сети. Ведь на деле у муниципалитета есть вся необходимая информация, он может контактировать с людьми лично.
Потом сообщение с похожим содержанием появилось и на сайте муниципалитета Кедайняйского района в фейсбуке.
"Администрация муниципалитета Кедайняйского района информирует, что 15 января 2024 года из-за технических проблем получателям выплат через Swedbank (это касается жителей Кедайняйского района, не города), дважды перевели деньги на детей (это касается всех видов выплат на детей). Просим второй перевод вернуть на банковский счет администрации муниципалитета. Приносим извинения за недоразумение. Если вы не вернете деньги, то в феврале вам их не переведут", – сказано в сообщении.
"Детские4 деньги в Литве платят на детей до 18 лет и после 18 лет, если ребенок посещает среднюю школу (до 23 лет). Чтобы деньги на ребенка платили и после 18 лет, надо подать соответствующее заявление через систему spis.lt или лично в муниципалитете.
Если в семье 3 и больше детей, то на каждого платят по 96,25 евро плюс еще по 56,65 евро (на троих выходит 458,7 евро, на четверых - 611,55 евро).