Жители испугались и обратились в полицию: одним перевели детские деньги несколько раз, другим вообще не выплатили

В этом году родители в Литве могут порадоваться увеличенным выплатам на детей. С января "детские" деньги увеличились на 10,50 евро – с 85,75 до 96,25 евро. Однако в Кедайняйском районе не обошлось без недоразумений. Одни родители получили по 2-3 перевода, а другие вообще не получили "детские" деньги. В Кедайняйском районе деньги на детей получает около 6000 семей. Сейчас бухгалтеры муниципалитета решают проблему неверных переводов, а одна из бухгалтеров даже обратилась к родителям через фейсбук с просьбой вернуть переплату, за что на нее пожаловались в полицию, пишет портал rinkosaikste.lt.