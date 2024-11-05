Жители хотели бы, чтобы на вильнюсских мостах были установлены видеокамеры

„Надо „трудоустроить“ ИИ, чтобы была автоматическая идентификация подозрительных лиц на мосту, фиксация ненормального поведения, чтобы о нем информировали полицию“, – сказал генкомиссар полиции Арунас Паулаускас.

Чтобы камеры помогли предотвратить самоубийство, нужен оператор, который постоянно будет следить за тем, что показывает камера, сказала эксперт по защите данных Дайва Вичинене.

„Что касается предотвращения самоубийств - почему бы нет, камеры не нанесут вреда“, – заметил другой.

„Такие актуальные места надо снимать, а ведь мосты используют достаточно интенсивно“, – сказал один собеседник.

В Вильнюсе есть 450 видеокамер, но на мостах их не устанавливают. Камеры есть на дорогах и перекрестках около мостов, но на самих мостах их нет, это „слепая“ зона.

„Были бы ответы на определенные вопросы после просмотра таких записей, было бы ясно направление поиска, потребовалось бы меньше ресурсов при осуществлении поиска“, – подчеркнул Паулаускас.

То же самое летом произошло в Алитусе. Там благодаря установленным на мосту камерам выяснили, что девочка упала с моста.

Неизвестно, сколько людей в столице прыгает с мостов, но за последние 1,5 года в реке обнаружены тела двоих подростков. Видеокамеры фиксировали, как они шли к мостам, но когда они вошли в „слепую“ зону, след был потерян.

„Нет оснований, нет достаточных аргументов для установки камер на мостах, нет возможностей их установить“, – сказал представитель муниципалитета Гинтарас Леперскас.

Однако Вильнюсский муниципалитет считает, что камеры на мостах не нужны.

Однако установка камер без важных аргументов нарушило бы право жителей на частную жизнь., считает эксперт по защите данных.

„Принцип конфиденциальности – что зафиксировано, личные данные должны хранить так, чтобы к ним не было доступа у неуполномоченных лиц“, – указала Вичинене.

Ни полиция, ни муниципалитет в городе без причины не может наблюдать за жителями. Леперскас сказал, что установленные в городе камеры помогают выяснить причины ДТП и пресечь преступления. Однако на мостах подобных инцидентов не бывает, поэтому установка там камер нарушит право жителей на частную жизнь.