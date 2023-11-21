Жители Гульбинайского квартала угрожают Вильнюсскому муниципалитету

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Visuomenei atveriama Gulbino ežero pakrantė
Visuomenei atveriama Gulbino ežero pakrantė
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что получил письмо от жителей Гульбинайского квартала, в котором сказано, что от города требуют заплатить 10 млн. евро. Власти считают это давлением со стороны жителей квартала и надеются, что даже если дело передадут в суд, общественный интерес удастся отстоять.

"В письме сказано, что в случае расторжения договора об аренде земли с ЗАО Gulbinų turizmas, компания получит право требовать возмещение материального ущерба, который оценивается в 10 млн. евро.

Мы считаем, что это попытка оказать давление, а не претензия, у которой есть реальные основания. Давление связано, скорее всего, с работами по открытию берега озера для горожан и судебной тяжбой с НЗС. Но если такое давление перерастет в судебный иск, мы надеемся, что удастся защитить общественный интерес.

Муниципалитет убежден, что у жителей есть право доступа к государственным лесам и озерам, поэтому в последние месяцы были проведены работы по открытию побережья озера Гульбинай на государственной земле для жителей. Уменьшение арендуемого участка государственной земли также будет способствовать большей доступности леса для общества. Зданиями будут пользоваться и дальше, даже если участок уменьшат", – сказано в комментарии муниципалитета.

Напомним, что на прошлой неделе побережье озера Гульбинай было открыто для общества. По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, это весь для всех - водоемы должны быть открыты для общества.

В июне сообщалось, что владельцы квартала не пускали жителей в государственный лес и на берег озера.

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