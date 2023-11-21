Жители Гульбинайского квартала угрожают Вильнюсскому муниципалитету

"В письме сказано, что в случае расторжения договора об аренде земли с ЗАО Gulbinų turizmas, компания получит право требовать возмещение материального ущерба, который оценивается в 10 млн. евро.

Мы считаем, что это попытка оказать давление, а не претензия, у которой есть реальные основания. Давление связано, скорее всего, с работами по открытию берега озера для горожан и судебной тяжбой с НЗС. Но если такое давление перерастет в судебный иск, мы надеемся, что удастся защитить общественный интерес.

Муниципалитет убежден, что у жителей есть право доступа к государственным лесам и озерам, поэтому в последние месяцы были проведены работы по открытию побережья озера Гульбинай на государственной земле для жителей. Уменьшение арендуемого участка государственной земли также будет способствовать большей доступности леса для общества. Зданиями будут пользоваться и дальше, даже если участок уменьшат", – сказано в комментарии муниципалитета.