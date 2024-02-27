Жители говорят, что вернулись аисты, но у орнитолога есть иное объяснение

"В Литву уже возвращаются аисты. 26 февраля 2024 г. у дороги Клайпеда– Шилуте", – писал Д.Арлаускас, который сделал снимок аиста в гнезде.
Жители видят аистов в разных местах, однако орнитолог Гедиминас Петкус сказал, что, скорее всего, это птицы, которые не улетали на зиму.
"Скорее всего, это зимовавшие здесь птицы. Особенно если речь идет об аистах у моря, там каждый год зимует несколько птиц. Был случай и в Утенском районе, где люди опекали птиц зимой, а весной отпустили.
Вряд ли это вернувшиеся из Африки птицы, для них еще рано. Обычно аисты прилетают не раньше середины марта, отдельные птицы - в начале марта, но в феврале - слишком экстремально", – сказал Петкус.
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