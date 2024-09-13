Жители горевшего в Вильнюсе многоквартирного дома: пожар начался в квартире, где живут курьеры

Пожилая жительница дома, в котором произошел пожар, сказала Delfi, что сама покинула свою квартиру, когда начался пожар. Она живет над той квартирой, где был очаг возгорания.
„Я думала, что это строители, поэтому не обратила внимания. А потом выяснилось, что в доме пожар“, – рассказала женщина, в квартире которой лопнули все окна.
Другие жители дома тоже стояли на улице, ждали, когда им разрешат вернуться в дом.
По словам соседей, в квартире, где начался пожар, живут курьеры, развозящие пищу. Они ездят на работу на электросамокатах. После несчастья к ним приехали их коллеги-курьеры на электросамокатах.
Напомним, что пожар начался 12 сентября, около 14 ч. Звонивший сказал, что, возможно причина пожара - возгорание батареи самоката.
В пятницу Департамент пожарной безопасности и спасения подробнее рассказал о несчастье на ул. Тримиту.
Горела квартира на 4-м этаже шестиэтажного дома. В квартире открытым пламенем горели комната и коридор. В квартире обнаружили мертвого кота.
Жители вышли из квартиры, когда на место происшествия ехали пожарные-спасатели. Один из них получил ожоги руки, помощь ему оказали врачи скорой.
Было разбито окно в подъезде на 6-м этаже. Из соседних квартир эвакуировали 7 человек. Над горевшей квартирой расплавился утеплитель. Одна квартира была залита водой.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что инспекторы после осмотра места происшествия пришли к выводу, что одной з основных причин пожара было возгорание батареи электросамоката.
После пожара люди в социальных сетях делились просьбами о помощи. Помощь требуется пострадавшей семье с двумя малолетними детьми.
„В одночасье они лишились всего – дома, личных вещей, ничего не осталось“, – сказано в сообщении.
„Каждый пожертвованный евро очень важен и ценен, он поможет быстрее встать на ноги – приобрести жилье и необходимые вещи“.
Помощь можно перевести:
- Номер счета: LT927300010171365972
- Получатель: Viktorija Indrelė
- Назначение: Parama po gaisro