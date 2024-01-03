Жители горевшего дома в скором времени в свое жилье вернуться не смогут

Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал, что информация о взрыве и пожаре поступила 2 января, в 11.16 ч.
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, открытым пламенем горели 4 квартиры на четвертом и пятом этажах.
"Были эвакуированы 8 человек, 7 спасены", – сообщается в сводке департамента. Четырех пострадавших увезли в больницу: мужчину и трех женщин.
"Наши сотрудники делали все, что могли в сложившихся условиях", – сказал Канапицкас.
Он отметил, что специалисты, консультировавшие пожарных-спасателей, запретили работать в здании.
Около 15 ч. 2 января было обнаружено обгоревшее тело мужчины, а в 4.17 ч. 3 января - тело ребенка.
О том, что под обломками остался 7-летний ребенок, пожарным-спасателям сообщила его мать. Саму женщину увезли в больницу.
Государственная инспекция по строительству и планированию территорий представила информацию о нарушениях конструкций в горевшем 2 января пятиэтажном доме в Виршулишкес (по адресу ул. Виршулишкю, 101).
Сообщается, что в результате взрыва и пожара повреждены конструкции части внешних стен дома в квартирах на 4 и 5 этажах.
В квартирах, пострадавших от взрыва, между 3 и 4 этажом и 4 и 5 этажом частично провалились перекрытия между этажами. Повреждены капитальные стены между квартирами.
Конструкции здания повреждены в квартирах на 3, 4, 5 этажах между двумя подъездами (около 75 кв. м фасада с обеих сторон).
По данным пожарных-спасателей, "конструкции деформированы из-за избыточного давления, кинетического воздействия. Чем это могло быть вызвано, мы пока не можем сказать".
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции в среду сказал, что дом невозможно неэксплуатировать.
"Вчера вечером мы объявили режим чрезвычайной ситуации в отношении дома. Это позволяет муниципалитету принимать оперативные меры и действия, проводить госзакупки, связанные с охраной дома, проведением технической экспертизы, обеспечить безопасность жителей и соседних зданий, чтобы жизнь, насколько это возможно, вернулась в свое русло. Сегодня (в среду) утром комиссия экспертов муниципалитета во главе с ученым, техническим инженером оценила внутреннее состояние здания.
Сегодня мы получим заключение экспертизы, в нем будет информация, что здание нельзя эксплуатировать. Значит, в ближайшее время люди точно не с могут в нем жить. По сути, здание нельзя эксплуатировать", – сказал Бенкунскас.