Жители дома возмущены: сосед держит в подъезде пакеты с мусором

В редакцию портала Delfi обратилась жительница Вильнюса Илона, проживающая в микрорайоне Юстинишкес. Она сказала, что живет в этом многоквартирном доме много лет, раньше никаких проблем с соседями не было.
Однако пару лет назад одну из квартир на первом этаже купил новый сосед, который стал вводить свои правила.
„Этот сосед выставляет пакеты с мусором за дверь своей квартиры. Эти пакеты стоят там по несколько дней. Соседи недовольны – почему мы должны терпеть смрад?“, – возмущалась Илона.
Женщина заметила, что новый сосед живет на первом этаже, поэтому всем соседям приходится ходить мимо вонючих пакетов с мусором. По словам Илоны, жители первого этажа пытались говорить с соседом, просили его не оставлять мусор за дверью, однако все тщетно.
Люди возмущены, ведь на дворе лето, мусор в пакетах сильно воняет.
Журналисты Delfi обратились за комментарием в Вильнюсский муниципалитет, чтобы узнать, что делать соседям в таких случаях.
Представители муниципалитета рассказали, что действуют следующие правила:
нельзя оставлять мусор в помещениях общего пользования и в лифтах;
заниматься любой деятельностью, в результате которой загрязняют общие помещения;
накапливать в своей квартире или в общих помещениях мусор, ненужные вещи.
Представители муниципалитета сказали, что Илона и ее соседи могут написать жалобу, присовокупить к ней доказательства – фотографии или видео пакетов с мусором в общем помещении.
Штраф за такое нарушение в Вильнюсе составляет до 600 евро.