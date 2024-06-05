Жители дома возмущены: сосед держит в подъезде пакеты с мусором

В редакцию портала Delfi обратилась жительница Вильнюса Илона, проживающая в микрорайоне Юстинишкес. Она сказала, что живет в этом многоквартирном доме много лет, раньше никаких проблем с соседями не было.

Однако пару лет назад одну из квартир на первом этаже купил новый сосед, который стал вводить свои правила.

„Этот сосед выставляет пакеты с мусором за дверь своей квартиры. Эти пакеты стоят там по несколько дней. Соседи недовольны – почему мы должны терпеть смрад?“, – возмущалась Илона.