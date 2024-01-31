Жители должны отказаться от газовых баллонов, иначе их ждут штрафы

"Раньше таких квартир было 2000, сейчас больше 1500 домашних хозяйств уже отказались от баллонов и установили электрические плитки или подключились к газу, который подают централизованно. В некоторых муниципалитетах от баллонов отказались 100% жителей", – сказала Жилене. Однако 500 хозяйств все еще пользуется баллонами.
Жителям многоквартирных домов выплачивают компенсации в размере 242 евро на подключение к центральным системам подачи газа или на изменение мощности электричества.
По словам вице-министра, этой суммы достаточно для отказа от газовых баллонов.
Жилене сказала, что некоторые жители не выбирают отказ от газовых баллонов из-за разных препятствий.
"Для этого надо получить решение жилтоварищества. Может быть, что такого решения нет, поскольку сложно мотивировать жителей. Может быть, что в доме нет лидера, нет председателя жилтоварищества. Мы считаем, что много могут сделать представители муниципалитетов, они могут призвать жителей, помочь им", – заметила вице-министр.
Жилене сказала, что житель, желающий отказаться от баллона, должен обратиться к администратору дома.
"Заявку подает не отдельная квартира, а уполномоченный представитель дома. Если возникают вопросы, всегда можно позвонить в Минэнерго, где объяснят, как подать заявку", – заметила она.
Пока деньги на компенсации выплачивает государство. Будут ли финансировать этот процесс в следующем году - неизвестно.
"Мы призываем подать заявку в этом году, их принимают до 31 мая", – сказала Жилене.
Если люди не откажутся от баллонов, их посетят инспекторы.
"Они могут посетить таких жителей. У Государственной службы регулирования энергетики есть список таких людей. За использование газовых баллонов в домах выше двух этажей грозит административная ответственность", – сказала вице-министр.
Штраф за такое нарушение составляет 160 евро.