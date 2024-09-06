Жители добиваются закрытия Клайпедского зоопарка: директор не переживает

Маленьких львят отлучили от мамы, чтобы люди за дополнительную плату могли с ними сфотографироваться. Таких мест не должно быть, это издевательство над животными“, – писала автор петиции Эма Эйгирдайте.

Не ходите в этот зоопарк, не платите деньги, не водите детей, там везде крапива, валяются кости, животные живут в тесных вольерах.

„Жестокое обращение с животными продолжается несколько лет. Животных мучают, кормят батоном, летом не бывает воды или же вода бывает несвежей.

Сейчас в интернете распространяют петицию с требованием закрыть зоопарк. Петиция будет направлена парламенту.

Это далеко не первая жалоба на зоопарк. Люди время от времени сообщают, что животных в зоопарке, по их мнению, держат в плохих условиях.

В Литве есть 17 комиссий, которые нас регулярно проверяют, иногда по 3 раза в неделю“, – сказал собеседник.

„Они зоопарке не открывали, они его не закроют. Пока я жив, Клайпедский зоопарк будет. Мы соблюдаем все требования к зоопаркам.

Легяцкас сказал журналистам издания Vakarų ekspres, что ничего о пикете не слышал и слышать не хочет.

Эйгирдайте в Facebooke создала группу „Тюрьма для животных“, в которой 1900 подписчиков. В группе сообщается, что 7 сентября, в 15 ч. у Клайпедского зоопарка планируется пикет с требованием закрыть зоопарк. Связаться с организатором инициативы не удалось.

Петицию подписали больше 18 500 человек, сбор подписей продлится до декабря. Люди, поддерживающие эту инициативу уже пожертвовали 1100 евро.

Зоопарк в деревне Йонушай (Клайпедский район) работает уже 20 лет. Он открыт только в теплое время года.

На участке в 6 га живут около 200 млекопитающих и птиц, которые могут жить в литовском климате.

В Клайпедском зоопарке много хищников, таких нет ни в Латвии, ни в Эстонии. „У нас есть львы, тигры, леопарды, пумы, рыси...“ – назвал собеседник.

По его словам, реакция людей на убитого детеныша антилопы и требование закрыть зоопарк показывает тупость людей.

„Если бы не было зоопарков, дети не знали бы, как выглядит свинья. Зоопарк нужен для обучения общества.