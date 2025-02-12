Жителей Вильнюса удивляет выпавший снег: замечено странное явление

Вильнюсцы, с которыми говорил Delfi, помнят, что дождь иногда идет только в каких-то районах, неужели такое бывает и со снегом? Можно ли назвать это аномалией? По словам климатолога Донатаса Валюкаса, это не должно удивлять.

„Тут все, как с дождем, но можно заметить еще один момент. Если смотреть на город, как на целое, то в центре города может быть на несколько градусов теплее, чем на окраине.

Поэтому в центре и снега меньше, там снег быстрее тает. Однако бывает так, как и с дождем. Осадки распространяются неравномерно“, – сказал он.

По словам Валюкаса, в силу этих обстоятельств количество снега может варьировать в зависимости от района.