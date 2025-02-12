2025.02.12 15:36

Жителей Вильнюса удивляет выпавший снег: замечено странное явление

 
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ru.DELFI.lt
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Зима 2024-2025 гг не щедра на снег, поэтому каждый снежный день - настоящий праздник. В среду в Литве выпал небольшой снег, но вильнюсцы заметили, что он есть не во всех районах города.

Вильнюсцы, с которыми говорил Delfi, помнят, что дождь иногда идет только в каких-то районах, неужели такое бывает и со снегом? Можно ли назвать это аномалией? По словам климатолога Донатаса Валюкаса, это не должно удивлять.

„Тут все, как с дождем, но можно заметить еще один момент. Если смотреть на город, как на целое, то в центре города может быть на несколько градусов теплее, чем на окраине.

Поэтому в центре и снега меньше, там снег быстрее тает. Однако бывает так, как и с дождем. Осадки распространяются неравномерно“, – сказал он.

По словам Валюкаса, в силу этих обстоятельств количество снега может варьировать в зависимости от района.

„Важны эти два аспекта, поэтому не стоит удивляться. Снег может идти во всем городе, но из-за других поверхностей в центре он быстрее растает“, – обобщил климатолог.

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