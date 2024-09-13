Жителей Вильнюса рассмешила надпись в автобусе

С 1 сентября 2024 года в вильнюсском общественном транспорте не осталось бумажных билетов на проезд. Видимо, об этом знают не все жители. Несмотря на то, что в автобусах и троллейбусах висят сообщения, информирующие о переменах, некоторым пассажирам и этого мало. Тут уже водителям приходится заниматься творчеством, пишет портал madeinvilnius.lt.