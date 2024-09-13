2024.09.13 15:31

Жителей Вильнюса рассмешила надпись в автобусе

 
ru.DELFI.lt
užrašas autobuse
užrašas autobuse
ФОТО: madeinvilnius.lt | užrašas autobuse

С 1 сентября 2024 года в вильнюсском общественном транспорте не осталось бумажных билетов на проезд. Видимо, об этом знают не все жители. Несмотря на то, что в автобусах и троллейбусах висят сообщения, информирующие о переменах, некоторым пассажирам и этого мало. Тут уже водителям приходится заниматься творчеством, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вильнюсцы в социальных сетях делятся фотографией записки с текстом „билетов нет“ (bilietų nėra). Внимание привлекает неправильно написанная буква n. зачем надо было вешать это сообщение, написанное от руки - непонятно, ведь под ним висит информация „Услуг сообщения“.

„В автобусах и троллейбусах есть вся необходимая информация о покупке билетов. Внизу есть сообщение об упразднение бумажных билетов“, – заверила Эгле Крушинскайте, представитель компании JUDU.

С 29 августа этого года пассажиры общественного транспорта могут покупать билеты на проезд с помощью банковских карт. Этот способ помогает жителям купить билет быстрее и проще. С 1 сентября не осталось и бумажных билетов.

užrašas autobuse

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