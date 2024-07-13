Жителей Вильнюса просят оценить сквер Реформаторов

Ссылка на опрос здесь.
Результаты опроса будут опубликованы. Ждем ответов до 24 июля.
История парка Реформаторов началась несколько сотен лет назад. Еще в 1582 году Евстахий Валавичюс подарил этот участок больнице и кладбищу евангелистов-реформаторов. Из-за разногласий с католиками в 1640 году король польский и Великий князь литовский Владислав Ваза подписали указ, которым евангелисты-реформаторы были выселены за пределы города Вильнюса, основав на ранее пожертвованном участке свое кладбище и поставили первую деревянную церковь.
Нынешняя церковь евангелистов-реформаторов в стиле классицизма, расположенная перед реформатским парком, была построена в 1835 году, поэтому стоявшую до этого на кладбище деревянную церковь снесли. Пожалуй, самая большая трансформация кладбища произошла в советское время, когда оно было окончательно закрыто в 1983 году во время строительства памятника советским партизанам и подпольщикам (сейчас памятник выставлен в парке Грутас).
В 2021 году для вильнюсцев и гостей города открылся отреставрированный сквер Реформатов, спроектированный ЗАО „ID Vilnius“ (тогда – „Vilnius Plan“). Обустройство территории осуществляется путем раскрытия важнейших ее ценностей: наследия истории реформаторов и зеленых насаждений, создания комплексной инфраструктуры для посетителей, гарантирующей качественный отдых и безопасность. Кроме того, целью было оживить зеленую территорию, создав лучшие условия для деревьев и птиц, живущих в саду.
До конца года планируется провести опросы по семи городским паркам Вильнюса. Уже состоялись три голосования.
Данные опроса о Миссионерских садах за июнь-июль 2024 года сейчас анализируются и будут опубликованы осенью.
До конца года планируется дополнительно провести опросы по поводу парка Сапегов, Бернардинского сада и парка Озас.