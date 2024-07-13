Жителей Вильнюса просят оценить сквер Реформаторов

История парка Реформаторов началась несколько сотен лет назад. Еще в 1582 году Евстахий Валавичюс подарил этот участок больнице и кладбищу евангелистов-реформаторов. Из-за разногласий с католиками в 1640 году король польский и Великий князь литовский Владислав Ваза подписали указ, которым евангелисты-реформаторы были выселены за пределы города Вильнюса, основав на ранее пожертвованном участке свое кладбище и поставили первую деревянную церковь.

Нынешняя церковь евангелистов-реформаторов в стиле классицизма, расположенная перед реформатским парком, была построена в 1835 году, поэтому стоявшую до этого на кладбище деревянную церковь снесли. Пожалуй, самая большая трансформация кладбища произошла в советское время, когда оно было окончательно закрыто в 1983 году во время строительства памятника советским партизанам и подпольщикам (сейчас памятник выставлен в парке Грутас).