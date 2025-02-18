Жителей Вильнюса предупреждают: новый порядок сортировки отходов вступит в силу в следующем месяце

„Жителям южной части города нужно будет выбрасывать накопившиеся пищевые отходы в контейнеры для сбора пищевых отходов. Жителям не придется отказываться от существующих методов сборов отходами и их сортировки — некоторые жители Вильнюса продолжат собирать пищевые отходы в оранжевые пакеты, а мы продолжим собирать их в контейнеры для смешанных муниципальных отходов“, — говорит Робертас Лавинскас, директор муниципального предприятия „Администратор системы сбора отходов в Вильнюсе (VASA).
Жители Панеряй, Науйининкай, Григишкес, а также южных микрорайонов Расу и Вилкпеде с конца марта увидят сотрудников мусороперерабатывающей компании Kauno Švarа и их технику. Компания ЗАО Ekonovus продолжит обслуживание контейнеров для отходов упаковки и вторичного сырья.
Какие произойдут изменения?
Эгле Бернотавичене, руководитель отдела по управлению отходами Вильнюсского городского самоуправления, подчеркивает, что четкая информация и должным образом подготовленная инфраструктура обеспечат бесперебойную сортировку отходов, а отделение пищевых отходов от смешанного потока отходов повысит возможность вторичной переработки как смешанных, так и пищевых отходов.
В других городских зонах сбора и транспортировки отходов никаких изменений в сортировке пищевых отходов не ожидается до конца 2026 года.
„Жителям важно знать, что в Панеряй, Науйининкай, Григишкес, а также в южных микрорайонах Расу и Вилкпеде меняется порядок сортировки пищевых отходов, который вступил в силу в начале 2024 года — только там, где есть отдельные контейнеры для сбора пищевых отходов. Если таких контейнеров не будет, жители продолжат сортировать пищевые отходы в оранжевые пакеты, а будут выбрасывать их в контейнер для смешанных отходов“, — говорит Э. Бернотавичене.
Изменения не вызовут никаких неудобств
Несмотря на то, что новый поставщик услуг начнет работу в ближайшее время, жители могут быть уверены, что изменения не вызовут никаких неудобств. Паулюс Капитановас, директор по уборке города и сбору отходов компании ЗАО Kauno Švara, заверяет, что для плавного перехода выделено достаточно времени и компания готова к эффективному сбору и транспортировке отходов в этих районах.
В марте жителям индивидуальных домов начнут выдавать контейнеры для сбора пищевых отходов. Их установка будет происходить постепенно во всех вышеупомянутых микрорайонах. Важно отметить, что использовать эти контейнеры можно будет только с 29 марта, когда ЗАО Kauno švara начнет предоставлять услуги. До этого момента пищевые отходы необходимо будет сортировать в бесплатные оранжевые пакеты и утилизировать вместе со смешанными бытовыми отходами.
После смены перевозчика графики обслуживания контейнеров для смешанных бытовых и пищевых отходов будут доступны при входе в систему самообслуживания VASA и на веб-сайте www.vasa.lt. Чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов, жителям многоквартирных домов не следует перекрывать подъезды к контейнерам автомобилями, а жителям индивидуальных домов следует подвинуть контейнеры на обочину дороги.
Администратор системы сбора отходов в Вильнюсе (VASA) отвечает за эффективное администрирование системы управления отходами в Вильнюсе. Компания обеспечивает контроль и надзор за услугами по управлению муниципальными отходами, а также предоставляет информацию жителям и учреждениям самоуправления города Вильнюса.