Жителей Вильнюса предупреждают: новый порядок сортировки отходов вступит в силу в следующем месяце

Эгле Бернотавичене, руководитель отдела по управлению отходами Вильнюсского городского самоуправления, подчеркивает, что четкая информация и должным образом подготовленная инфраструктура обеспечат бесперебойную сортировку отходов, а отделение пищевых отходов от смешанного потока отходов повысит возможность вторичной переработки как смешанных, так и пищевых отходов.

„Жителям важно знать, что в Панеряй, Науйининкай, Григишкес, а также в южных микрорайонах Расу и Вилкпеде меняется порядок сортировки пищевых отходов, который вступил в силу в начале 2024 года — только там, где есть отдельные контейнеры для сбора пищевых отходов. Если таких контейнеров не будет, жители продолжат сортировать пищевые отходы в оранжевые пакеты, а будут выбрасывать их в контейнер для смешанных отходов“, — говорит Э. Бернотавичене.